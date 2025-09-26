台股跌逾500點 長周末效應引來賣壓

台股26日走勢疲軟，盤中跌至25,469點，下跌超過529點，由於接下來有教師節補假的休市三天，美股及台股處相對高檔引發部分獲利了結賣壓。法人認為，今日股市拉回屬健康走勢，畢竟主流股已有相當漲幅，「整理後再上」較能持續多頭行情，短線可先觀望，尋找切入點。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥及第一金投顧董事長黃詣庭看法，都指出今日大盤走跌較深，來自漲多後的拉回整理，目前市場資金面及企業基本面變化不大，長周末效應引來技術面修正；從先前低基期股開始快速輪動，可看出短線市場氛圍有所改變。

回檔仍可留意AI為主的族群，包括AI電子權值股、散熱及PCB等，GB300開始出貨對這些族群業績可帶來正面助益。此外，低基期卻仍具基本面正向的製鞋、成衣等傳產類股也是可等待切入類股。