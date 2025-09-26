快訊

川普對品牌藥課徵100%關稅！生技股現「抗跌奇兵」 美時拉第三根漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美國總統川普再度祭出關稅重拳，宣布自10月1日起，對所有品牌藥與專利藥品課徵高達100%的進口關稅，僅有在美國設廠生產的企業可獲得關稅豁免。受此消息衝擊，台股26日盤中一度重挫逾550點，最低下探至25,469.04點。

雖然生技族群同樣面臨政策壓力，但因部分台灣藥廠早已前往美國布局產能，市場預期將成為潛在受惠者，盤面出現逆勢上攻走勢。

其中，美時（1795）挾著收購美國Alvogen US並擁有當地生產據點的優勢，股價強勢連拉第三根漲停板、鎖在255元，盤中仍有逾4,600張買單排隊進場，展現資金熱度。

台康生技（6589）也傳出利多。公司日前公告，其研發中的乳癌生物相似藥EG1206A，已向美國FDA與歐盟EMA提出三期臨床試驗豁免申請並獲得正面回應，決議終止三期臨床試驗，可望加快產品上市時程，激勵股價早盤放量上漲逾4.5%，並帶動ABC-KY（6598）、科妍（1786）、泰福-KY（6541）、永信（3705）、全福等皆聯袂走強，顯示生技族群具備一定抗跌韌性。

不過，中裕（4147）旗下愛滋病新藥Trogarzo主要銷售市場為美國，公司雖透露未來兩年大部分出貨量已提前運抵當地倉儲，但市場仍憂心關稅衝擊與政策不確定性，早盤股價逆勢開高在78元，但盤中不敵空軍壓境，翻黑跌約2%。

分析師指出，此波美國關稅新政，突顯中美醫藥供應鏈加速「去全球化」趨勢，短線雖對品牌藥廠構成壓力，但中長期來看，具備美國生產據點或已有當地建廠計畫的台廠將有望受惠政策轉單與市場重新評價。

美國 關稅

