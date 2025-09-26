聽新聞
台股急殺逾500點 法人解析 FOMO 情緒「怕錯過」恐成套牢？
台股近期在創下波段新高後迅速回檔，截至上午十點整，26日盤中最低下殺至25,495點，最大跌點暫為528點。法人表示，高度FOMO可能也預示報酬將走弱，當資金過度湧入，短線恐潛藏回檔風險，投資人須謹慎評估基本面與資金持續性。
市場情緒的急轉讓人聯想到近期學界提出的 「Global FOMO Index」（恐懼與貪婪指數）。聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，該研究指出，當全球投資人「怕錯過」（FOMO）情緒高漲時，往往預示後續報酬率走弱，與昨日台股的現象頗為呼應：前期因資金湧入與投資人追高心態，指數不斷推升，但在群體情緒一致、買盤過度提前反映時，反而為短線漲勢埋下隱憂。
何彥樟表示，在高FOMO環境下，市場波動率可能暫時下降，因多數投資人動向趨於一致；然而該「平靜」往往是脆弱的，一旦資金或消息面出現變化，獲利了結賣壓將迅速放大波動。
對台股而言，何彥樟認為，回檔時當市場在追逐題材、恐懼錯過機會時，更需謹慎評估基本面與資金流的持續性。FOMO可能推升行情，但同樣也可能成為短期修正的導火線。
