台積電一度失守1300元 台股早盤重挫逾500點

台股中秋節前變盤大跌，今日以跌破26,000點開出之後就一路下跌，盤中一度重挫逾500點，目前大盤指數在25500點拉鋸。

台積電ADR（美國存託憑證）周四下跌4.05美元或1.44%，收276.66美元。台積電開盤下挫10元至1310元，最低更跌破1300元來到1295元，其他權值股紛紛下挫，鴻海跌逾1%，台達電跌逾4%，聯發科跌15元，電子權值賣壓集體湧現。

法人分析，美聯準會主席鮑爾暗示美股估值過高，昨日已拖累台股上攻動能熄火，終場下跌 172 點，收26023點，再加上美國經濟數據優於預期，使市場擔心聯準會可能延緩降息，美股周四繼續大跌。法人表示，美國第二季GDP 終值、核心PCE物價指數高於預期、上周初領失業金人數低於預期，讓降息機率下降，美股道瓊跌0.38%、那指跌0.5%、費半跌0.2%，使台股今日更重挫為近來跌勢最深。

不過，法人認為這個時候應該可以逢低進場布局。法人分析，零組件改朝換代規格升級亦帶動價格攀升，台廠未來營運增添想像空間，短線雖漲多震盪，但長線展望仍佳，且2025年下半年起，四大雲端廠商紛紛推出自家ASIC晶片與輝達分庭抗禮，五家廠商AI伺服器未來同步出貨，量的推升帶動台廠營收放大；

關於產業面的利多，法人接著指出，輝達2026年晶片高效能運算推出 Rubin 平台雙 GPU 以及 4GPU 晶片架構之外，因應處理長上下文需求推出推理架構晶片，晶片升級伴隨傳輸速度、電源、水冷散熱等規格皆出現改變。傳輸方面，矽光子、CPO 共同封裝在2026年800G、1.6T 速度放量將成為市場焦點；晶片功率放大，晶片模組 TDP 超過 2000W 將改用MCL散熱；電源規格升級，800VHVDC、BBU滲透率提升、功率元件/第三代半導體用量放大，相關技術受惠股長線展望佳，震盪若股價有所拉回，可伺機留意來到支撐走強布局機會。