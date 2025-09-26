穎崴逆勢漲幅逾4% 外資調高目標
穎崴（6515）26日在美系券商調升目標激勵下，股價衝高2,110元，相對大盤疲軟，逆勢上漲逾4%。
美系券商上修穎崴2026年營收年增38%，主要理由有三：
1.來自新一代 hyper socket 產品的強勁需求，已有美國AI客戶，預期明年將有顯著出貨量；
2.SLT市場市占率提升，因藉由 hyper socket 去贏得，且SLT插槽市場的TAM比FT插槽大四至五；
3.dollar content 增加，預期socket pin數量成長五至七成，也會推動ASP顯著成長。
美系券商上修穎崴2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至51.4/89.2/130元，給予2026下半年至2027上半年30xPE評價，同步升目標。
