川普關稅又出手！機器人族群「嚇」挫 廣明頻頻亮綠燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
廣明光電。記者吳康瑋攝影／聯合報系資料照
美國政府再度出手，商務部表示已對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。台股機器人族群26日紛紛「嚇」挫，廣明光電（6188）頻頻下殺跌停117元、跌破月線，盟立（2464）、和椿（6215）、彬台（3379）、佳能（2374）、所羅門（2359）、均豪（5443）等也一片慘綠。惟廣明子公司、廣達金孫達明機器人（4585）26日上市，仍逆勢上演慶祝行情，股價一度大漲逾100%。

美國商務部24日表示，已對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。這項調查可能成為對大範圍醫療及工業產品課徵更高關稅的依據，涵蓋的進口品項包括口罩、針筒、輸液幫浦，機器人與工業機械，後者包含像是可程式化電腦控制的機械系統、工業沖壓機與沖床等。

這波美國針對機器人、醫療用品等進口產品啟動的國安調查，顯示出中美科技與製造業脫鉤趨勢正在加速，對以出口導向為主、深度參與全球供應鏈的台灣廠商構成新一輪挑戰。雖然短線市場反應激烈、機器人族群股價承壓，但長遠而言，具備轉單、在地化製造能力或已佈局美國市場的企業，將更具競爭優勢。投資人應密切關注政策動向與企業應對策略，審慎評估供應鏈風險與轉型潛力，從震盪中尋找下一波成長機會。

