PCE今晚開獎！美債殖利率走揚結束下探 辣媽：若數據低於預期債市將轉強

「美債殖利率上揚，今晚PCE是觀察重點」

昨晚美債殖利率全面走高，我整理了以下三個因素給大家參考：

1.初領失業金人數下降

初領失業金人數降至 21.8萬人（預期23.5萬人），顯示勞動市場仍具韌性，減少了聯準會快速降息的迫切性。

2.美國GDP上修

第三季GDP年化增速被上修至3.8%（原預期3.3%），經濟數據強勁，壓抑了債市避險買盤。

3.全球公債殖利率上揚

英國、法國、日本等國的30年期公債殖利率大幅攀升，甚至高於標普500的盈餘殖利率(Earning Yield)，吸引資金回流本國市場，減弱對美股、美債的需求。

在上述因素影響下，美10年期公債殖利率回升至約4.17% 附近，結束前幾日的下探走勢。

今日觀察重點：PCE

今晚將公布8月核心PCE物價指數，市場預估月增0.2%、年增率維持在 2.9%。

若數據低於預期 ➝ 有利於債市，強化降息預期 若高於3% ➝ 恐推升殖利率，壓抑股市

簡單來說，就業市場與GDP顯示美國經濟仍具韌性，再加上海外殖利率攀升，短線對美債價格形成壓力。不過，今晚的PCE將是決定殖利率走勢的關鍵。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。