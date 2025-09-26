快訊

寶島科爆高層掏空風暴 股價重挫逾8%跌破百元關卡

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台灣最大眼鏡通路商寶島光學科技公司，蔡姓副董事長等人涉將加盟店的部分營收匯入自己掌控的個人帳戶，侵吞作為私用，不法金額初估逾數千萬元。記者林澔一／攝影
寶島光學科技（5312）26日股價遭重挫，早盤一路下殺至94.2元，跌幅達8.5%，不僅跌破百元大關，也寫近期波段新低，投資人信心明顯受挫。

針對媒體報導的「掏空案」，寶島科發出澄清公告，強調公司本體營運並未受影響。公告指出，「寶島眼鏡」品牌所有門市均為直營，公司並未開放加盟，因此外界所稱「加盟店營收應定期匯母公司」的情況根本不存在。公司進一步解釋，「寶島眼鏡」商標權屬於寶聯光學，寶島科僅是授權使用者，寶聯同時也是主要供應商，相關加盟體系的金流往來僅屬寶聯業務範疇，與上市公司寶島科無直接關聯。換言之，檢調偵辦的對象雖涉及寶島體系，但並非寶島科的直營通路及財報體系，因此公司強調對日常營運與財務表現不構成影響。

根據公司資料，截至113年底，寶島科直營門市數達347家，為全台最大眼鏡零售通路。集團合計擁有470家門市，旗下品牌與通路版圖包括：寶島眼鏡直營226家、寶島策略聯盟123家、文雄眼鏡65家、鏡匠眼鏡26家、米蘭眼鏡4家，以及快時尚品牌SOLO MAX 10家、百貨專櫃品牌LA MODE 16家，員工總數約2,000人，形成多品牌、多通路的完整布局。

在財務表現方面，寶島科去年全年營收達39.72億元，年增2.8%；稅後純益4.95億元，年增18.7%，每股盈餘（EPS）8.24元，優於前一年的6.96元

然而，儘管公司再三澄清寶島科不涉此案，檢調偵辦卻已牽動高層人事。副董事長蔡國平昨遭移送台北地檢署，總經理蔡宜珊則在訊後以交保方式獲釋，消息衝擊市場解讀，後續司法調查進展仍將持續影響公司股價表現。

營收 董事長 寶島眼鏡

