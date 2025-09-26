台股早盤下挫逾百點跌破2萬6關卡 台積電開低10元

台股26日開盤指數下跌25.57點，開盤指數為25,998.28點，跌破26,000點關卡。早盤下挫逾百點，最低來到25,865.46點。台積電（2330）開盤價1,310元，下跌10元。

群益投顧表示，近年逆大盤反覆下跌的族群個股（如面板雙虎、線纜股等），昨日逆勢強漲。買盤往低基期題材股移動挹注盤面氛圍熱度。連跌三日後，短線10日線上下或有弱勢抵抗，但指數高檔漲多修正壓力未除，格局仍屬上檔承壓。4月以來資金拉抬的基期優勢題材股（晶片與面板）近日多空明顯分歧，近周強漲的二線被動元件股，昨衝高後大幅震盪； 跡象折射出低基期股亦有輪動加速壓力。個別基期優勢或題材股，擇強短打應對。

操作題材可留意：

1.化工材料利基股─國精化（4722）4月初股價起漲到昨日高點已漲逾3.2倍，對化工材料股形成氛圍挹注，加上5月MSCI新增的台特化（4772）、新應材（4749）評價不便宜下，股價仍高檔持強。相關結構帶動市場目光投向低基期奇鈦科（3430）、康普（4739）等基期題材利基股。

2.政策偏多產業─行政院內閣甫改組，帶動市場對相關政策偏多產業的政策挹注期待。政策偏多產業除軍工股基期承壓相對沉重外，包括生技、再生能能源相關，近期皆有相對強勢概念股表現，其中新任經濟部⻑一改前任態度積極支持風電產業，形成概念股挹注。

周四（25日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,947.32點，下跌173.96點、跌幅0.38%；S&P500指數下跌0.5%；那斯達克指數下跌0.5%；費半指數下跌0.2%。台積電ADR跌1.44%，報每股276.66美元，換算並折合台幣後為每股1,320.00元，較台北交易股票溢價率為27.61%。

美國經濟第2季增速創近兩年最快；首次申請失業金人數減少14,000人，經季節調整後為21.8萬人，降至7月中旬以來最低；耐久財訂單增幅超預期。經濟數據未能重啟市場漲勢，反而增添聯準會（Fed）未來降息路徑的不確定性。

三大法人周四集中市場合計買超53.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超1億元，投信賣超17.4億元，自營商（自行買賣）買超15.8億元，自營商（避險）買超54.2億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,327口至726口，其中，外資淨空單增加1,862口至21,779口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加252口至2,133口。

選擇權未平倉量部分，09月F4大量區買權OI落在26,500點，賣權最大OI落在25,800點 ; 月買權最大OI落在27,000 點，月賣權最大OI落在19,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.37下降至1.22。VIX指數下降0.18至20.68。外資台指期買權淨金額1.97億元 ; 賣權淨金額0.18億元。整體選擇權籌碼面中性。