電子軟腳 台股打26K保衛戰

台積電（2330）股價高檔拉回，電子股軟腳，衝擊台股昨（25）日開低收低，終場大跌172點收26,023點，暫時守穩5日均線及26,000點大關，成交量萎縮至5,032億元，呈現價跌量縮格局。法人預期，台股26,000點保衛戰將正式開打。

台股昨日早盤跳空開低100點，盤中雖一度逆勢翻紅，不過在投信及主力賣壓持續出籠下，指數翻黑盤弱，最後一盤進一步下殺49點，使指數終場大跌0.6%，連二跌。

賣壓除了聚焦電子族群外，高價股也成為砍倉調節焦點。

貿聯-KY、富世達、智邦等三檔股價跌落千元之下，導致千金股檔數由22檔減至19檔，盤面上逆勢收漲的千金股僅有七檔、一檔持平，餘均下跌收黑。

三大法人昨天共買超53.8億元。其中外資買超1億元，轉賣為買，但在台指期未平倉淨空單增加1,862口至21,779口；投信賣超17.4億元，連23賣、累計賣超789億元；自營商買超70.1億元，連六買、累計買超404.1億元。八大公股行庫則逢低護持，買超27.9億元。

昨日衝擊台股盤弱主因在於台積電弱勢，因美國財政部長貝森特周三受訪時表示全球99%的先進晶片都在台灣生產，已成為全球經濟面臨的最大單一風險，應該要把產能分散至美國等其他國家。加上輝達等美國主要科技股周三收黑，使得台積電股價承壓，終場下跌20元、收1,320元，相當台股跌點162點。

另外，國巨大跌10.5元，相當台股跌點6.8點，居第二。

綜合群益投顧總經理范振鴻、國泰證期顧問處協理蔡明翰等專家的建議，短線行情漲多回檔修正壓力大，不過隨美國聯準會啟動降息循環，在資金行情的效應持續下，預估第4季有機會上看27,000點左右，惟建議26,000點以上宜轉謹慎；選股看好AI相關，如晶片、記憶體、設備、光通訊、 PCB、散熱、電供、硬體升級等族群。