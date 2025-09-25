賺錢靠本業還是投資？2028年起2,756家公司財報一看就知道

金管會宣布，2028年起全台2,756家上市櫃與公開發行公司將全面採用國際財報準則第18號（IFRS 18）。最大改變是企業損益表將由「業內、業外收益」改為「營業」、「投資」、「籌資」三大區塊，讓投資人更清楚企業獲利來源，經營透明度大幅提升。

證期局主秘黃仲豪表示，接軌IFRS 18後，企業稅前、稅後與每股純益數字不會改變，主要差異在於「損益表」呈現方式。

新準則把企業核心賺錢能力、投資成果與舉債成本拆開列示，讓投資人可判斷獲利是靠本業、投資，或借貸支撐。

具體而言，「營業」反映公司本業表現，如科技業銷售毛利；「投資」揭露投資收益或損失；「籌資」則呈現舉債規模與利息支出。

其次，IFRS18新增「績效指標計算與調整過程」。黃仲豪說，目前企業多是在法說會或新聞稿中做說明，未來則是一律得在財報「附註」中揭露。

例如企業有重大資產交易、重大訴訟等，扣除這些交易案做還原財務數字時，需向投資人說明。

簡單說，企業需把跟營業沒有直接關係的項目做刪除(例如利息、稅務、折舊攤銷稱EBITDA)，才能真正看到公司主要業務的賺錢能力。

第三，IFRS 18導入「彙總與細分」原則，有助投資人決策判斷的，應做更細分的說明，例如收益跟費用來源，使投資人更聚焦於關鍵資訊。

國際會計準則理事會（IASB）是在2024年發布IFRS 18，取代現行的IAS 1「財務報表表達」，以回應市場對透明度與可比性的需求。金管會完成評估後，規劃自2028年全面適用。

換言之，自2028年5月起，企業在出具首季財報時，就必須依新規定揭露，這不僅能讓企業經營良窳更加透明、提升投資人判讀能力，也有助台灣資本市場與國際接軌，強化市場信賴度。