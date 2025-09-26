就市論勢／AI 供應鏈 布局重心

盤勢分析

近期台股大盤持續往新高邁進，主要是受惠AI需求強勁帶動，從第2季美股財報表現突出到CSP企業維持或上調資本支出金額，以及輝達計畫投資OpenAI千億美元，用於資料中心建置等正面消息，市場預估美國四大CSP企業2026年資本支出仍可望達到雙位數年增率，投資信心增強。

另一帶動市場走高因素是9月17日聯準會宣布降息1碼，根據點陣圖預估，今年底前還有兩碼、2026與2027年各有1碼降息空間，降息有助於資金寬鬆及刺激消費，有利股市表現。雖然美國就業市場數據顯示5月起已有降溫趨勢，8月失業率微幅上升至4.3%，但整體投資氛圍支持股市創新高。

投資建議

現階段重要觀察點為美國經濟前景，AI需求強勁的正向訊息某種程度上抵銷了美國就業市場降溫的負面影響。至於通膨，預估關稅以一次性影響為主，且AI相關電子產品出貨因有在美國跟墨西哥設廠而免除關稅，或由客戶吸收，影響有限。

因此大盤若遇拉回，也以高檔震盪為主。產業方面，仍以AI相關族群為布局首選，包括伺服器、半導體、電源、滑軌、散熱、測試等均持續看好；至於傳產，以成長性而言，恐仍不如AI相關需求，相對看好具有轉型題材傳產標的。