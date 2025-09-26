聽新聞
0:00 / 0:00

PCB族群 迎漲價利多

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
PCB漲價風潮將至，高盛估下月ABF、BT載板調升一成。 聯合報系資料照
PCB漲價風潮將至，高盛估下月ABF、BT載板調升一成。 聯合報系資料照

高盛證券指出，受惠二大因素影響，包括T-glass相關原物料價格上漲及ABF、BT載板交期拉長，10月ABF載板價格漲幅可能超過10%，BT載板價格更可能上漲逾15%，這是未來ABF與BT載板可能短缺的明確信號。

隨PCB大漲價風潮將至，將推動南電（8046）、欣興等後市基本面營運表現，高盛建議「買進」南電，目標價升至310元，調幅10.7%；欣興「中立」、目標價調升至144元，調幅10.7%；景碩「中立」、目標價109元不變。

高盛科技產業分析師王冠詔在最新釋出的「台灣科技產業」報告中指出，根據供應鏈調查顯示，ABF與BT載板價格有望自10月起調漲，其中ABF載板價格漲幅可能超過10%，BT載板價格可能上漲逾15%，均遠優於預期。

10月價格大漲，可視為是未來數月甚至數季ABF與BT載板可能短缺的明確信號。至於價格調漲主要原因有二：一、T-glass相關原物料價格上漲約30%；二、ABF與BT載板交期因原物料訂單交期延長而拉長。

王冠詔說，由於目前原物料交期已從2月、6月的八與18周大幅延長至超過30周，載板供應商原物料庫存天數僅剩約二個月，使下半年至2026年上半年載板供應缺口可能達到約50%，意味ABF載板可能成為AI ASIC晶片出貨的關鍵瓶頸。

由於銅箔基板（CCL）僅占ABF、BT載板物料成本的5%、15%，原物料成本上漲僅會使載板總成本增加約2%-4%，但10月的ABF、BT載板價格卻有望上漲約10%、15%以上，利差相對可觀，將推升載板廠第4季及之後營收與毛利率、營益率表現。

ABF 原物料

延伸閱讀

高盛示警這個零組件供給缺口將達50% 成AI ASIC晶片出貨的關鍵瓶頸

PCB 供應鏈 利多加持

PCB 族群再掀比價行情

全民權證／南電 瞄準逾五個月

相關新聞

電子軟腳 台股打26K保衛戰

台積電股價高檔拉回，電子股軟腳，衝擊台股昨（25）日開低收低，終場大跌172點收26,023點，暫時守穩5日均線及26,...

PCB族群 迎漲價利多

高盛證券指出，受惠二大因素影響，包括T-glass相關原物料價格上漲及ABF、BT載板交期拉長，10月ABF載板價格漲幅...

就市論勢／AI供應鏈 布局重心

近期台股大盤持續往新高邁進，主要是受惠AI需求強勁帶動，從第2季美股財報表現突出到CSP企業維持或上調資本支出金額，以及輝達計畫投資OpenAI千億美元，用於資料中心建置等正面消息，市場預估美國四大CSP企業2026年資本支出仍可望達到雙位數年增率，投資信心增強。

健喬信元公開收購健亞 健亞重訊反擊了

製藥廠健喬（4114）日前宣布將以每股現金24元公開收購同業健亞（4130）15%至30%股權。因這項動作為非合意收購，...

證交所2025年SDGs「棲地維護 生態探索」活動 再造美好環境

臺灣證券交易所2025年SDGs 系列活動邁入第五場！證交所以「土地」為主軸，於夏末時節舉辦「棲地維護，生態探索」主題活...

守護投資人 元大證推「識別消息來源驗證平台–識詐守門員」

近年詐騙手法日益翻新，投資人面臨的不實消息與假冒態樣層出不窮，元大證券特別推出「識別消息來源平台 – 識詐守門員」（下稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。