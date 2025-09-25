快訊

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

iPhone 17熱潮下受惠 低調大贏家是他！短短5天財富激增逾1500億

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

當大家都擔心美股AI太貴之際 有個產業正在默默崛起

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

在近期美股持續創新高之際，有個產業也默默走升，那就是生技股。從4月8日低點至今，那斯達克生技指數（NBI）已上漲近三成。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人菲爾特（Akiva Felt）近日訪台時指出，生技股估值具有吸引力，近期臨床試驗也表現良好，加上併購、人工智慧（AI）題材加持，樂觀看待生技股前景。在生技這個高度專業的產業，主動投資管理很可能比被動式投資還更有效率、更便宜。

菲爾特表示，從NBI總市值占研發支出比重來看，仍處於近15年低位。由於當前研發投入將直接驅動新藥未來營收，這代表投資人購買這類創新藥物的成本處於非常低的水準。他也看好未來生技產業併購潮將持續，因為在2030年之前，大型藥廠將面臨約1,500億美元的專利懸崖，因此有動機積極併購，以維持旗下藥品的獨占權。

至於許多投資人關注的AI應用，菲爾特指出，隨AI融入生技產業各個環節，看好AI將幫助大幅提升生產力與投資回報，如辨識可能受益於新療法的潛在患者群體、改進藥品行銷策略、藥物發現等。

根據Jefferies統計，今年第2季二期與三期試驗出現正面結果的比例達51.8%，第3季以來更提高至62.2%，也高於2020年第1季至今年第1季期間的40.72%平均值。

菲爾特認為，2022年、2023年更緊縮的利率環境推動自然選擇作用。只有成功機率最高的公司與藥品，才有機會獲得資金，也使後期臨床試驗成功率提高，從而增強市場信心。

生技股 AI

延伸閱讀

0050納入公司業績不太好的「康霈」不妥？被動型ETF遊戲規則就是這樣

3×8還是8×3？陸小二數學題讓家長吵翻天 數學老師現身釋疑

全球十大藥廠這國家占二個 專家籲生技產業：打國際戰要找領頭羊公司

生技股王禾榮科600元轉上市、競價均價720.93元 明抽籤最後機會

相關新聞

健喬信元公開收購健亞 健亞重訊反擊了

製藥廠健喬（4114）日前宣布將以每股現金24元公開收購同業健亞（4130）15%至30%股權。因這項動作為非合意收購，...

證交所2025年SDGs「棲地維護 生態探索」活動 再造美好環境

臺灣證券交易所2025年SDGs 系列活動邁入第五場！證交所以「土地」為主軸，於夏末時節舉辦「棲地維護，生態探索」主題活...

守護投資人 元大證推「識別消息來源驗證平台–識詐守門員」

近年詐騙手法日益翻新，投資人面臨的不實消息與假冒態樣層出不窮，元大證券特別推出「識別消息來源平台 – 識詐守門員」（下稱...

自營商1打2！三大法人回補50.5億元 台積電殺尾、兩大將攜手守5日線

台股25日開低收低172.88點、報26,023.85點，台積電（2330）急殺壓盤，所幸鴻海（2317）攜手聯發科（2...

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

台股25日回檔修正，早盤以26,067點開出後，雖一度翻紅，惟後續賣壓湧現，10點過後走低，終場下跌172點收26,02...

油價飆七周新高！塑化族群火熱 南亞強彈逾5%領台塑四寶齊揚

美國上周原油庫存意外下降，加上伊拉克、委內瑞拉和俄羅斯出口遇阻，市場憂心供應趨緊，國際油價24日大漲近3%，衝上七周來高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。