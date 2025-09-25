當大家都擔心美股AI太貴之際 有個產業正在默默崛起

在近期美股持續創新高之際，有個產業也默默走升，那就是生技股。從4月8日低點至今，那斯達克生技指數（NBI）已上漲近三成。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人菲爾特（Akiva Felt）近日訪台時指出，生技股估值具有吸引力，近期臨床試驗也表現良好，加上併購、人工智慧（AI）題材加持，樂觀看待生技股前景。在生技這個高度專業的產業，主動投資管理很可能比被動式投資還更有效率、更便宜。

菲爾特表示，從NBI總市值占研發支出比重來看，仍處於近15年低位。由於當前研發投入將直接驅動新藥未來營收，這代表投資人購買這類創新藥物的成本處於非常低的水準。他也看好未來生技產業併購潮將持續，因為在2030年之前，大型藥廠將面臨約1,500億美元的專利懸崖，因此有動機積極併購，以維持旗下藥品的獨占權。

至於許多投資人關注的AI應用，菲爾特指出，隨AI融入生技產業各個環節，看好AI將幫助大幅提升生產力與投資回報，如辨識可能受益於新療法的潛在患者群體、改進藥品行銷策略、藥物發現等。

根據Jefferies統計，今年第2季二期與三期試驗出現正面結果的比例達51.8%，第3季以來更提高至62.2%，也高於2020年第1季至今年第1季期間的40.72%平均值。

菲爾特認為，2022年、2023年更緊縮的利率環境推動自然選擇作用。只有成功機率最高的公司與藥品，才有機會獲得資金，也使後期臨床試驗成功率提高，從而增強市場信心。