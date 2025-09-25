快訊

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

iPhone 17熱潮下受惠 低調大贏家是他！短短5天財富激增逾1500億

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

健喬信元公開收購健亞 健亞重訊反擊了

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
健喬董事長林智暉。（本報系資料庫）
健喬董事長林智暉。（本報系資料庫）

製藥廠健喬（4114）日前宣布將以每股現金24元公開收購同業健亞（4130）15%至30%股權。因這項動作為非合意收購，引發健亞董座陳正不滿。健亞25日晚間發布重訊反擊，指稱健喬截至今年6月30日止淨現金僅約6.99億元，健喬本次公開收購對價金8.27億元，恐將增加財務槓桿並加重償債壓力，使健喬之財務風險進一步升高。

健喬今年9月15日宣布，為因應擴大製藥事業營運布局，董事會決議通過，擬透過公開收購方式，以每股現金24元取得健亞已發行普通股股份總數之15%至30%股權，估算總收購金額最高8.27億元。針對健喬公開收購大動作，陳正也回應表示，確實之前健喬曾經向他提出投資健亞的意向，但是他強調：「雙方要結親之前，應該先談合作、累積一定的默契之後，最後才進行股權投資吧！」

健亞25日晚上進一步發重訊指出，健喬信元於9月17日通知將以每股24元現金方式公開收購健亞普通股，總金額達8.27億元。依其財報，健喬信元截至今年6月底帳上現金與金融資產合計32.87億元，負債含銀行借款與公司債25.88億元，淨現金僅約6.99億元，低於本次收購所需資金。健亞認為收購若全額以現金支付，將加重健喬的財務槓桿，潛藏償債風險。

此外，健亞強調，雙方過去並無合作經驗，缺乏企業文化整合基礎；加上健喬信元過去17年來雖投入17.6億元收購七家公司，卻多數經營效益不彰，甚至發生如瑞安大藥廠併購案，在收購後關廠並出售資產，最終產能流失、轉而涉入股票投資，與「強化本業」承諾有落差。董事會憂心，若本次收購完成，恐將重演資產錯置，損及股東權益。

在價格評估方面，健亞也委託會計師事務所出具意見書，認為合理價值區間為23.68元至28.40元，相較健喬所提出之專家意見僅落在19.89元至25.05元，且未將新藥開發公司納入類比標的。健亞指出，該公司具備新藥研發實力，目前PMR已準備申請美國FDA新藥許可，轉投資浩宇的聚焦超音波（FUS）臨床試驗也在進行中，因此24元收購價顯然不足以反映研發價值，更低於近三年平均股價30.88元。

健亞並指出，收購完成後，健喬預期將持有健亞約30%股權，躍升第一大股東，超越國發基金26.72%的持股。雖未達《公平交易法》結合門檻，但健亞董事會直言，健喬信元恐透過股權布局介入經營，對現有股東、員工及供應鏈帶來不確定性。

健亞董事會建議股東，應仔細評估收購條件是否合理，並考量公司長期發展與個人權益，再決定是否應賣。公告並強調，此建議僅供參考，股東仍須依自身投資需求與財務狀況，自行承擔參與或不參與應賣的風險。

股東 併購 股票

延伸閱讀

國巨以每股229.8元收購 茂達：離合理價仍有空間

國巨：芝浦電子正式支持公開收購案 時間延長至10月3日

健喬將以每股現金24元溢價30.8% 最高8.2億公開收購健亞至多三成股權

大手筆！國巨砸48.9億元收購茂達28.5%股權 溢價幅度20%

相關新聞

健喬信元公開收購健亞 健亞重訊反擊了

製藥廠健喬（4114）日前宣布將以每股現金24元公開收購同業健亞（4130）15%至30%股權。因這項動作為非合意收購，...

證交所2025年SDGs「棲地維護 生態探索」活動 再造美好環境

臺灣證券交易所2025年SDGs 系列活動邁入第五場！證交所以「土地」為主軸，於夏末時節舉辦「棲地維護，生態探索」主題活...

守護投資人 元大證推「識別消息來源驗證平台–識詐守門員」

近年詐騙手法日益翻新，投資人面臨的不實消息與假冒態樣層出不窮，元大證券特別推出「識別消息來源平台 – 識詐守門員」（下稱...

自營商1打2！三大法人回補50.5億元 台積電殺尾、兩大將攜手守5日線

台股25日開低收低172.88點、報26,023.85點，台積電（2330）急殺壓盤，所幸鴻海（2317）攜手聯發科（2...

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

台股25日回檔修正，早盤以26,067點開出後，雖一度翻紅，惟後續賣壓湧現，10點過後走低，終場下跌172點收26,02...

油價飆七周新高！塑化族群火熱 南亞強彈逾5%領台塑四寶齊揚

美國上周原油庫存意外下降，加上伊拉克、委內瑞拉和俄羅斯出口遇阻，市場憂心供應趨緊，國際油價24日大漲近3%，衝上七周來高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。