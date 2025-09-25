健喬信元公開收購健亞 健亞重訊反擊了

製藥廠健喬（4114）日前宣布將以每股現金24元公開收購同業健亞（4130）15%至30%股權。因這項動作為非合意收購，引發健亞董座陳正不滿。健亞25日晚間發布重訊反擊，指稱健喬截至今年6月30日止淨現金僅約6.99億元，健喬本次公開收購對價金8.27億元，恐將增加財務槓桿並加重償債壓力，使健喬之財務風險進一步升高。

健喬今年9月15日宣布，為因應擴大製藥事業營運布局，董事會決議通過，擬透過公開收購方式，以每股現金24元取得健亞已發行普通股股份總數之15%至30%股權，估算總收購金額最高8.27億元。針對健喬公開收購大動作，陳正也回應表示，確實之前健喬曾經向他提出投資健亞的意向，但是他強調：「雙方要結親之前，應該先談合作、累積一定的默契之後，最後才進行股權投資吧！」

健亞25日晚上進一步發重訊指出，健喬信元於9月17日通知將以每股24元現金方式公開收購健亞普通股，總金額達8.27億元。依其財報，健喬信元截至今年6月底帳上現金與金融資產合計32.87億元，負債含銀行借款與公司債25.88億元，淨現金僅約6.99億元，低於本次收購所需資金。健亞認為收購若全額以現金支付，將加重健喬的財務槓桿，潛藏償債風險。

此外，健亞強調，雙方過去並無合作經驗，缺乏企業文化整合基礎；加上健喬信元過去17年來雖投入17.6億元收購七家公司，卻多數經營效益不彰，甚至發生如瑞安大藥廠併購案，在收購後關廠並出售資產，最終產能流失、轉而涉入股票投資，與「強化本業」承諾有落差。董事會憂心，若本次收購完成，恐將重演資產錯置，損及股東權益。

在價格評估方面，健亞也委託會計師事務所出具意見書，認為合理價值區間為23.68元至28.40元，相較健喬所提出之專家意見僅落在19.89元至25.05元，且未將新藥開發公司納入類比標的。健亞指出，該公司具備新藥研發實力，目前PMR已準備申請美國FDA新藥許可，轉投資浩宇的聚焦超音波（FUS）臨床試驗也在進行中，因此24元收購價顯然不足以反映研發價值，更低於近三年平均股價30.88元。

健亞並指出，收購完成後，健喬預期將持有健亞約30%股權，躍升第一大股東，超越國發基金26.72%的持股。雖未達《公平交易法》結合門檻，但健亞董事會直言，健喬信元恐透過股權布局介入經營，對現有股東、員工及供應鏈帶來不確定性。

健亞董事會建議股東，應仔細評估收購條件是否合理，並考量公司長期發展與個人權益，再決定是否應賣。公告並強調，此建議僅供參考，股東仍須依自身投資需求與財務狀況，自行承擔參與或不參與應賣的風險。