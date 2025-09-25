證交所2025年SDGs「棲地維護 生態探索」活動 再造美好環境

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所2025年SDGs「棲地維護，生態探索」活動。臺灣證券交易所／提供
臺灣證券交易所2025年SDGs「棲地維護，生態探索」活動。臺灣證券交易所／提供

臺灣證券交易所2025年SDGs 系列活動邁入第五場！證交所以「土地」為主軸，於夏末時節舉辦「棲地維護，生態探索」主題活動，結合在地智慧與生態保育，邀請同仁共同參與，為臺灣的永續發展盡一份心力。

隨著全球發展加速，人類對陸地資源的需求不斷攀升，生物多樣性喪失與生態系統退化日益嚴重。森林砍伐、土地濫用、工業污染與過度捕獵等行為，正破壞自然和諧，危及動植物生存，並加劇氣候變遷與環境危機。

證交所於9月18日號召同仁前往新竹自然谷環境信託基地，參與竹林疏伐與枯竹整理等活動，實地投入棲地維護行動，用雙手保護野生動物家園，同時進行五感生態導覽，學習人與自然共生的生活智慧。活動中，同仁也親手製作森林苔球，為辦公室增添綠意，研究指出，每平方公尺擺放一盆植物，每周可將二氧化碳濃度降低5%至8%，打造綠色職場，並實質貢獻減碳。此外，證交所更鼓勵同仁選擇購買臺灣在地的有機或小農標章產品，減少農業污染與運輸過程中的碳排放，每人每天選擇當地食材，可減少約4.75公斤的溫室氣體排放 ，讓日常飲食也能成為守護地球的具體行動。

證交所表示，透過友善環境工法維護棲地，並引導同仁實踐環境友善理念，是對土地最友善的保護方式，希望藉由本次「生態導覽，探索棲地」活動，攜手同仁達成SDGs 15永續發展目標：保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化。

面對日益嚴峻的氣候挑戰，證交所積極承擔社會責任，在2025年SDGs系列活動中，估計每位同仁將為地球減少約219公斤的碳排放，希望以具體行動為臺灣建構更健康、更永續的生態環境，承諾對地球及未來世代負責，並期盼與社會各界攜手，為全球永續發展貢獻力量！

