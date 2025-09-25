守護投資人 元大證推「識別消息來源驗證平台–識詐守門員」

近年詐騙手法日益翻新，投資人面臨的不實消息與假冒態樣層出不窮，元大證券特別推出「識別消息來源平台 – 識詐守門員」（下稱識詐守門員），讓投資人無需登入就能即時確認消息來源的真偽，強化反詐防護網。

隨著數位化進程加速發展，投資人同時面臨不斷翻新的詐騙威脅，從偽造官方網站、冒名客服人員，到寄送高度擬真的釣魚郵件，甚至利用AI技術生成假新聞、假影音，元大證券深刻理解這些威脅對投資安全的衝擊，秉持「守護客戶資產、打造安全投資環境」的理念，正式於官網、投資先生APP同步推出「識別消息來源平台 – 識詐守門員」，協助投資人辨別消息來源真偽，強化防詐意識與自我保護能力。

操作便捷且極具實用性的識詐守門員，讓投資人「看得懂、用得快、查得準」，只要輸入「電子郵件寄件者、電話號碼、消息連結網址或社群ID」任一資訊，系統就能即時比對並告知是否來自於元大證券官方管道，投資人透過一站式驗證機制即可得到明確的判斷結果，降低因一時大意而受騙的風險，這不僅是一個工具，更是元大證券在資訊安全與客戶服務上的重大承諾。

元大證券同時提醒投資人，詐騙集團慣用「真假參半」手法降低投資人戒心，例如：釣魚郵件寄件人名稱看似官方，內文卻夾帶惡意連結，或可能透過偽冒的社群帳號及活動廣告誘導投資人，這些詐騙往往伴隨急迫性用語，如「立即轉帳」、「限時投資」等，意圖使投資人在短時間內做出決定；對此，投資人應隨時保持高度警覺，凡是涉及金錢、帳戶或須點選連結等訊息，均先透過識詐守門員或官方客服專線確認是否為官方來源，只有多一分查驗，才能少一分風險。

除了全新推出的識詐守門員，元大證券也持續透過多元管道推動防詐教育，未來將結合AI打詐模型，透過大數據與人工智慧技術，即時分析可疑模式，從「協助識別」升級為「主動阻詐」，持續整合集團資安資源建立防護網，從客戶教育、技術防禦到即時應變，逐步構築更全面的防詐體系。

詳情請見元大證券「識別消息來源平台 – 識詐守門員」：https://www.yuanta.com.tw/eyuanta/Securities/Securities/SourceSphere