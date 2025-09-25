自營商1打2！三大法人回補50.5億元 台積電殺尾、兩大將攜手守5日線

台股25日開低收低172.88點、報26,023.85點，台積電（2330）急殺壓盤，所幸鴻海（2317）攜手聯發科（2454）守住5日線，成交值降至4,888.27億元，盤中最高26,247.85點、最低26,023.85點。三大法人回補50.5億元。

統計三大法人25日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1.43億元，投信賣超18.24億元；自營商買超（合計）70.17億元，其中自營商（自行買賣）買超15.88億元、自營商（避險）買超54.29億元。

盤面上，台積電近日寫下盤中1,355元、收盤1,340元的歷史新高紀錄後，25日多頭疲態顯露，臨收更爆出6,036張大單、股價急殺5元，終場跌20元、收在1,320元，影響大盤跌點160.31點，成交量並大減至2.5萬餘張，市值同步降至34.23兆元。但鴻海、聯發科聯袂收高，其中，鴻海已獲外資連續20日買超達367,391張，25日成交量再度突破12.3萬大張，股價也延續第4天漲勢，收漲3.14%、報230元，貢獻大盤漲點31.47點；聯發科也力甩聯4日來的衰運，量縮彈升1.13%、收1,345元，貢獻大盤漲點7.63點。

族群方面，25日傳產表現優於電子。其中，印尼全球第二大銅礦場災變，激勵國際銅價觸及15個月高點，銅概念股群起而上，第一銅（2009）、華榮（1608）、華新（1605）、風青（2061）齊鎖漲停作收，宏泰（1612）、金居（8358）、大亞（1609）等也紛紛收紅。此外，油價衝7周高，點燃塑化族群多頭熱火，南亞（1303）強彈5.96%、收40.9元，引領台塑四寶及聯成（1313）等塑膠股聯袂揚升。

電子方面，電子五哥仁寶（2324）、英業達（2356）雙漲逾5%，仁寶更以27.5萬張大量，衝上台股人氣第三名；緯創（3231）也量增近3.5倍、衝出十萬餘張大量，拉尾收高3.29%、報125.5元；廣達開低收高0.52%，僅和碩開高收低0.69%。此外，面板三虎齊發威，群創（3481）、彩晶（6116）盤中觸及漲停，終場分別收高4.22%、3.8%，友達（2409）也大漲3.67%。

觀察25日成交量超過十萬大張個股有11檔，股價表現漲多跌少，華邦電（2344）蟬連人氣王，但股價連2黑、跌破5日線，群創則竄上亞軍之位。依序為：華邦電成交451,248張，股價跌5.11%、收33.4元；群創成交381,937張，股價漲4.23%、收14.8元；仁寶成交275,772張，股價漲5.51%、收36.4元；友達成交192,474張，股價漲3.68%、收14.1元；台玻（1802）成交188,416張，股價漲7.89%、收28.7元；東元（1504）成交182,499張，股價跌2.56%、收98.9元；期街口布蘭特正2（00715L）成交149,894張，股價漲3.53%、收11.73元；台新新光金（2887）成交130,775張，股價跌0.28%、收17.7元；鴻海成交123,197張，股價漲3.14%、收230元；力積電（6770）成交121,610張，股價跌3.14%、收23.1元；緯創成交100,107張，股價漲3.29%、收125.5元。

觀察25日成交值超過百億元個股亦有11檔，股價表現漲跌參半，仁寶最強、國巨*（2327）相對疲弱。依序為：台積電340.92億元，鴻海281.85億元，東元189.47億元；金居164.57億元，股價漲1.29%、收235.5元；華邦電154.39億元，緯創125.37億元；國巨*114.14億元，股價跌5.83%、收169.5元；聯鈞（3450）102.26億元，股價跌1.97%、收273元；台達電（2308）102.19億元，股價跌0.79%、收884元；聯發科101.68億元，仁寶100.18億元。