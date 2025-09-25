台指期逢獲利了結賣壓 收26,097點、跌137點 守2萬6大關
台指期25日開低震盪，早盤以26,191點開出，盤中最高一度翻紅達26,283點，惟後續逢獲利了結賣壓，終場收在26,097點，下跌137點，跌幅0.52%，守26,000點大關。
另外，台積電期收1,325元，下跌20元，電子期下跌0.63%，中型100期貨上漲0.03%。
24日美股收跌，道瓊工業指數下跌171.50點，跌幅0.4%，報46,121.28點；標普500指數下跌18.94點，跌幅0.3%，報6,637.98點；那斯達克綜合指數下跌75.62點，跌幅0.3%，報22,497.86點。
台指期淨部位方面，三大法人24日淨多單減少2,826口至2,053口，其中外資淨空單大增3,717口至19,917口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,251口至1,881口。
法人指出，鮑爾的股價估值偏高言論，影響投資人信心，短線指數連續上漲後與月線乖離率高%，短線上高檔震盪盤堅。
