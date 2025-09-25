快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

台指期逢獲利了結賣壓 收26,097點、跌137點 守2萬6大關

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期25日開低震盪，早盤以26,191點開出，盤中最高一度翻紅達26,283點，惟後續逢獲利了結賣壓，終場收在26,097點，下跌137點，跌幅0.52%，守26,000點大關。

另外，台積電期收1,325元，下跌20元，電子期下跌0.63%，中型100期貨上漲0.03%。

24日美股收跌，道瓊工業指數下跌171.50點，跌幅0.4%，報46,121.28點；標普500指數下跌18.94點，跌幅0.3%，報6,637.98點；那斯達克綜合指數下跌75.62點，跌幅0.3%，報22,497.86點。

台指期淨部位方面，三大法人24日淨多單減少2,826口至2,053口，其中外資淨空單大增3,717口至19,917口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,251口至1,881口。

法人指出，鮑爾的股價估值偏高言論，影響投資人信心，短線指數連續上漲後與月線乖離率高%，短線上高檔震盪盤堅。

台指期 短線

延伸閱讀

台股早盤一度跌逾百點 台積電跌幅收斂後平盤震盪

美股收跌 台股開盤下跌128點 台積電開低20元

降息不急！鮑爾釋出保守訊號…債券還能買？小童曝00679B、00937B操作建議

勞動市場、通膨前景面臨風險 鮑爾：美股價格「相當高估」

相關新聞

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

台股25日回檔修正，早盤以26,067點開出後，雖一度翻紅，惟後續賣壓湧現，10點過後走低，終場下跌172點收26,02...

油價飆七周新高！塑化族群火熱 南亞強彈逾5%領台塑四寶齊揚

美國上周原油庫存意外下降，加上伊拉克、委內瑞拉和俄羅斯出口遇阻，市場憂心供應趨緊，國際油價24日大漲近3%，衝上七周來高...

台股早盤一度跌逾百點 台積電跌幅收斂後平盤震盪

美國聯準會主席鮑爾認為股市估值已高的一席話，使美股昨日大跌，台積電ADR（美國存託憑證）也下跌0.71%，使台股受影響，...

美發布暫扣令衝擊！巨大一度重挫近9% 承接買盤積極搶救

台灣自行車龍頭巨大（9921）驚傳自行車遭美實施暫扣令，預估將影響營收4~5%，衝擊25日股價開低近9%、報91.5元，...

美股收跌 台股開盤下跌128點 台積電開低20元

台股25日開盤指數下跌128.76點，開盤指數為26,067.97點。台積電（2330）開盤價1,320元，下跌20元。

台股站上26000點 市值奔3兆美元「甩開南韓」…謝金河點台韓經濟10年分水嶺是他們

李在明的真心話大告白：台韓經濟的分水嶺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。