台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

台股25日回檔修正，早盤以26,067點開出後，雖一度翻紅，惟後續賣壓湧現，10點過後走低，終場下跌172點收26,023點，跌幅0.66%，成交量4,888億元，力守五日線。櫃買則收263點，跌0.66%，台積電（2330）收1,320元，下跌20元，跌幅1.49%。

其餘權值股部分，以華新（1605）、南亞（1303）、仁寶（2324）、英業達（2356）、技嘉（2376）、群創（3481）等表現較為強勢，而貿聯-KY（3665）、國巨（2327）、華邦電（2344）、金像電（2368）等則表現較弱勢。

盤面上類股以半導體、其他電子、電機機械、生技、電子通路、電腦周邊、網通等較為強勢，另玻陶、水泥、居家生活、航運、橡膠等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有台積電、東元、華邦電、國巨、聯鈞、台達電、奇鋐、世芯-KY、神達、穎崴、佳能、雙鴻、光寶科、新盛力、華星光、健策、貿聯-KY、台燿。

而量大強勢的則有鴻海、金居、緯創、聯發科、仁寶、南電、尖點、廣達、群創、富喬、台玻、技嘉、世紀、國精化、緯穎、旺矽等。

統一投顧表示，阿里巴巴大舉投資AI且與輝達合作、BABA-US股價大漲、川普今日將簽TikTok行政令、經濟部公布工業生產及製造業生產指數數據佳、眾利多因素有望帶動台股續創新高；惟美國能源部24日宣布擬取消能源補貼130億美元、美聯邦政府10月恐關門、鮑爾的股價估值偏高言論，影響投資人信心，加上短線台股連續上漲後與月線乖離率逾4.6%，短線上高檔震盪盤堅。

操作上建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、機器人、軍工及生技等。