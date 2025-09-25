貝萊德：歐股三大產業表現優於美股
貝萊德資產管理指出，歐股相對美股的超額表現已在3月底達到高峰，但部分投資機會仍然存在，重點在於精挑細選。歐股三大產業看好，表現優於美國同業，也就是工業、公用事業及金融股。
貝萊德分析，歐洲金融股受惠於資產負債表穩健、手續費業務成長與獲利能力改善；工業股則受到歐洲加強國防、德國推動基礎建設，以及人工智慧（AI）相關投資的支持。
在歐股市場配置上，貝萊德看好西班牙股市，因為產業結構高度集中於工業、公用事業及金融產業。此外，西班牙股市對新興市場（特別是拉丁美洲）的曝險較高，有望受惠於美國聯準會（Fed）的寬鬆政策及美元可能進一步走弱。另外，西班牙的經濟成長與企業獲利表現優於歐洲其他國家，但股市仍未完全反映，因此未來仍具進一步上漲空間。
總結來說，美國降息雖然支撐貝萊德維持偏向風險資產的立場，但歐洲依然蘊藏許多需精挑細選的投資機會。貝萊德在股市方面看好金融、工業與公用事業等產業，債券則偏好歐洲信用債及匯率避險帶來的收益增幅。
