美AI機器人公司Agility創辦人到訪 能率飆漲停、能率亞洲大漲15%

輝達（NVIDIA）與能率集團共同投資的美國AI機器人公司Agility Robotics共同創辦人Jonathan Hurst參訪佳能，強調未來將與能率及旗下佳能等更多夥伴建立跨領域合作聯盟，一起設計並建造人形機器人；能率（5392）25日開高後衝上漲停58.4元鎖死，排隊買單超過1.4萬張，興櫃掛牌的能率亞洲（7777）則是大漲15%。

Agility Robotics是人形機器人新創公司，主要產品為雙足步行機器人，目前共有Cassie與Digit兩個機型，客戶包含物流巨頭GXO Logistics和電商龍頭亞馬遜；能率集團旗下佳能與能率亞洲先前投資Agility Robotics約1,000萬美元（約新台幣3億元），輝達日前也參與Agility Robotics C輪融資，能率集團間接與輝達成為人型機器人事業盟友。

Agility Robotics共同創辦人Jonathan Hurst來台並參訪佳能，針對人形機器人產業發展表示，台灣的感測器、鏡頭模組、處理器、馬達等元件，都是人形機器人供應鏈重要一環，未來將與能率及能率旗下佳能等更多夥伴建立跨領域合作聯盟，一起設計並建造人形機器人。

Jonathan Hurst預告，明年底推出第五代Digit產品，屆時將開始以「數百、數千台」的規模販售，真正展開量產，將是迎來規模化的關鍵時刻；法人看好，隨著Agility Robotics量能提高並且持續推出新品，將有助能率集團與佳能等台廠發展人形機器人。

能率25日以53.7元開高後衝上漲停58.4元鎖死，排隊買單超過1.4萬張，盤中成交量逾5.2萬張；在興櫃買賣的能率亞洲則是大漲16%；能率集團中，能率網通（8071）盤中漲幅逾5%，IKKA-KY（2250）則是上漲逾3%，佳能（2374）也是上漲表現。