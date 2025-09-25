快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

美時連二日亮燈漲停 股價仍被低估？

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美時（1795）25日盤中再度上攻漲停板，暫連二日亮燈鎖漲停，主因透過收購Alvogen US，美時將迅速從區域型藥廠躍升為全球前20大專科製藥公司（目前排名第17）。法人表示，此次併購不僅將美時產品線擴充至近百項，也同步取得Alvogen在美國的研發、製造與銷售通路，尤其在中樞神經領域的專長，將大幅強化美時的產品組合與市場競爭力。

法人分析，目前市場普遍認為美時股價仍被低估。雖然公司自2021年以來，每年每股盈餘（EPS）穩定增加至少4元，但本益比僅約去年度EPS的10倍，甚至低於台灣本土學名藥廠約20倍的水準。

法人表示，主因在於台灣投資人傾向追捧高「本夢比」的生技題材股，而非營收與獲利持續成長的穩健型企業。不過，隨著此次重大收購案落實，市場預期將有助翻轉投資人觀感，帶動美時估值回升，更貼近其高成長與獲利實力。

此外，在美國市場與研發布局方面，合併後美時在美國營收占比將從41%一舉提升至74%，策略效益顯著。美時可直接運用Alvogen位於紐澤西、面積近40萬平方英尺的生產設施，並具備將台灣生產技術轉移至美國、實現「Made in USA」的潛力。

此外，兩家公司研發團隊整合後將形成逾300人的跨國陣容，結合美時穩健的研發管線與Alvogen專利訴訟經驗，加速新產品開發與上市時程。

美時

延伸閱讀

美時連拉兩根漲停點火 中小型生技股各挾題材活蹦亂跳

竑騰早盤亮燈漲停597元 先進封裝急單湧入、擴產加速

美時併購美商Alvogen US所有權 躍全球前20大專科藥廠

銘異自結8月淨損500萬元 EPS -0.03元

相關新聞

油價飆七周新高！塑化族群火熱 南亞強彈逾5%領台塑四寶齊揚

美國上周原油庫存意外下降，加上伊拉克、委內瑞拉和俄羅斯出口遇阻，市場憂心供應趨緊，國際油價24日大漲近3%，衝上七周來高...

台股早盤一度跌逾百點 台積電跌幅收斂後平盤震盪

美國聯準會主席鮑爾認為股市估值已高的一席話，使美股昨日大跌，台積電ADR（美國存託憑證）也下跌0.71%，使台股受影響，...

美發布暫扣令衝擊！巨大一度重挫近9% 承接買盤積極搶救

台灣自行車龍頭巨大（9921）驚傳自行車遭美實施暫扣令，預估將影響營收4~5%，衝擊25日股價開低近9%、報91.5元，...

美股收跌 台股開盤下跌128點 台積電開低20元

台股25日開盤指數下跌128.76點，開盤指數為26,067.97點。台積電（2330）開盤價1,320元，下跌20元。

台股站上26000點 市值奔3兆美元「甩開南韓」…謝金河點台韓經濟10年分水嶺是他們

李在明的真心話大告白：台韓經濟的分水嶺。

美光財報亮眼 類股未沾光

美國記憶體龍頭美光（Micron）23日公布財報，上季營收大增46%、預估本季營收約125億美元，高於分析師預期，並且預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。