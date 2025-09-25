美時連二日亮燈漲停 股價仍被低估？

美時（1795）25日盤中再度上攻漲停板，暫連二日亮燈鎖漲停，主因透過收購Alvogen US，美時將迅速從區域型藥廠躍升為全球前20大專科製藥公司（目前排名第17）。法人表示，此次併購不僅將美時產品線擴充至近百項，也同步取得Alvogen在美國的研發、製造與銷售通路，尤其在中樞神經領域的專長，將大幅強化美時的產品組合與市場競爭力。

法人分析，目前市場普遍認為美時股價仍被低估。雖然公司自2021年以來，每年每股盈餘（EPS）穩定增加至少4元，但本益比僅約去年度EPS的10倍，甚至低於台灣本土學名藥廠約20倍的水準。

法人表示，主因在於台灣投資人傾向追捧高「本夢比」的生技題材股，而非營收與獲利持續成長的穩健型企業。不過，隨著此次重大收購案落實，市場預期將有助翻轉投資人觀感，帶動美時估值回升，更貼近其高成長與獲利實力。

此外，在美國市場與研發布局方面，合併後美時在美國營收占比將從41%一舉提升至74%，策略效益顯著。美時可直接運用Alvogen位於紐澤西、面積近40萬平方英尺的生產設施，並具備將台灣生產技術轉移至美國、實現「Made in USA」的潛力。

此外，兩家公司研發團隊整合後將形成逾300人的跨國陣容，結合美時穩健的研發管線與Alvogen專利訴訟經驗，加速新產品開發與上市時程。