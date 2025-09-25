佳世達減資18%今起停牌！新股10月7日上市並退現 聚焦高附加價值轉型

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

佳世達（2352）為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬減資18%，每股退現1.8%予股東。佳世達24日股價收高在30.15元、站上5日線，今起停止交易，新股將於10月7日換發並開始上市買賣，同日發放退現股款。

佳世達預計減資34.69億元，消除股份346,940,453股，減資比例18%，股本將由目前約192.7億元、降至158億元。本次減資股票的最後交易日為9月24日，股票9月25日起至10月3日止停止交易買賣。

欲參與減資並換發新股的股東，最後過戶日為9月28日；自9月29日起至10月3日止將停止辦理過戶手續。減資換股基準日為10月3日。新股將於10月7日換發並開始上市買賣，同日舊股票將終止上市。

佳世達集團目前積極轉型「高附加價值事業」策略奏效，第二季營運升溫，其中醫療事業與智能方案事業群營收雙雙創下單季新高。集團目標持續朝「2027年高附加價值事業獲利過半」邁進。

展望未來，董事長陳其宏日前預估，因提早出貨應對關稅風險，第三季營收將持平或略增，但需謹慎看待「第四季比較混沌未明」的變數。不過，總經理黃漢州仍看好第三季智能方案方案事業群中邊緣AI、工業電腦部分需求強勁，網通事業也很健康，估營收將較去年同期成長，對醫療業務正面看待，且佳世達IT本業預計還是能繳出較前季與去年同期「雙成長」的成績單。

在加速布局方面，佳世達集團透過旗下拍檔科技，策略投資並入股欣技（6160），成為其前五大股東，目標整合AI智慧零售科技與 AIDC（自動識別與資料擷取）技術，鎖定智慧便利商店、餐飲等垂直應用，並以交叉銷售模式共同拓展業務版圖。

