外資力挺大升目標價 技嘉量價齊揚、大漲逾半根漲停

外資摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，市場對於技嘉（2376）略有低估，看好新客戶AI伺服器訂單有助於重振市場信心，將目標價從350元上調至370元，並維持「優於大盤」的評等；在外資法人力挺之下，技嘉25日股價開高，盤中最高一度重返300元大關，表現量價齊揚。

大摩表示，儘管市場對技嘉的期望不高，但持續看到該公司在客戶多元化方面取得良好進展。除2023年早期來自慧與科技 (HPE)、Coreweave和Taiga Cloud的訂單之外，又新增Datasection、Nebius和MegaSpeed等客戶。

根據大摩產業調查，技嘉已於2025上半年向Nebius出貨GB200伺服器機櫃，並將於今年下半年至2026上半年間出貨GB300機櫃。預估技嘉在2025下半年至2026上半年應能交付約200架GB300機櫃，這將貢獻約200億至250億的營收。若以2%至2.5%的淨利率 (NPM) 計算，約等於貢獻每股純益 (EPS) 0.90元。

另外，大摩指出，同時也看到技嘉與東南亞的NCP公司MegaSpeed，目前已在其官方網站上將技嘉列為合作夥伴之一，這表明技嘉是他們主要的伺服器合作夥伴。