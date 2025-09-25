快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

外資力挺大升目標價 技嘉量價齊揚、大漲逾半根漲停

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

外資摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，市場對於技嘉（2376）略有低估，看好新客戶AI伺服器訂單有助於重振市場信心，將目標價從350元上調至370元，並維持「優於大盤」的評等；在外資法人力挺之下，技嘉25日股價開高，盤中最高一度重返300元大關，表現量價齊揚。

大摩表示，儘管市場對技嘉的期望不高，但持續看到該公司在客戶多元化方面取得良好進展。除2023年早期來自慧與科技 (HPE)、Coreweave和Taiga Cloud的訂單之外，又新增Datasection、Nebius和MegaSpeed等客戶。

根據大摩產業調查，技嘉已於2025上半年向Nebius出貨GB200伺服器機櫃，並將於今年下半年至2026上半年間出貨GB300機櫃。預估技嘉在2025下半年至2026上半年應能交付約200架GB300機櫃，這將貢獻約200億至250億的營收。若以2%至2.5%的淨利率 (NPM) 計算，約等於貢獻每股純益 (EPS) 0.90元。

另外，大摩指出，同時也看到技嘉與東南亞的NCP公司MegaSpeed，目前已在其官方網站上將技嘉列為合作夥伴之一，這表明技嘉是他們主要的伺服器合作夥伴。

技嘉 大摩 伺服器

延伸閱讀

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

接獲戴爾千億大單？仁寶爆量漲停 金仁寶集團一起嗨

台半搶AI機櫃商機

大摩：GB200第2季出貨季增逾三倍、第3季有望再倍增 看好12檔台股

相關新聞

台積電估值再被抬高：小摩升評至1,550元、機構直指2,100元

晶圓代工龍頭台積電（2330）25日早盤在1,320～1,330元間整理，目前報1,330元、跌幅0.75%。雖短線震盪...

銘異8月EPS -0.03元

銘異（3060）因股票達公布注意交易資訊標準，昨（24）日應主管機關要求，公布自結8月稅前虧損400萬元；歸屬母公司業主...

研揚搶攻邊緣AI商機

工業電腦廠研揚（6579）搶攻邊緣AI商機，與日本系統整合商Novalux及AI軟體開發公司AIRUCA聯手，推出一款鎖...

天虹新機台2025年底問世

天虹（6937）積極布局EUV檢測設備市場，除透過子公司輝虹科技收購映思科技全數股權，開發出EUV光罩膜塗布與檢測原型機...

揚博泰國設點 搶攻東南亞

PCB半導體設備暨耗材代理商揚博（2493）昨（24）日在證交所召開法說會，揚博指出，代理材料業務正加速國內及海外半導體...

聯鈞8月EPS 0.27元

光通訊廠聯鈞（3450）近期股價波動劇烈，昨（24）日應主管機關要求，公布自結8月稅後純益4,000萬元，年增29%，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。