油價飆七周新高！塑化族群火熱 南亞強彈逾5%領台塑四寶齊揚

美國上周原油庫存意外下降，加上伊拉克、委內瑞拉和俄羅斯出口遇阻，市場憂心供應趨緊，國際油價24日大漲近3%，衝上七周來高點，塑化類股聞訊大漲，南亞（1303）強彈逾5.5%，直接收復40元與5日線關卡，引領台塑四寶齊揚，並帶動台苯（1310）、國喬（1312）、中石化（1314）、台聚（1304）、台達化（1309）等聯袂揚升，拉抬塑膠類指大漲逾3.5%，名列漲幅前三位。

美國原油庫存意外下降，加上多國供應受阻，市場對供應趨緊的憂慮升溫，國際油價周三大漲近3%，創下逾七周新高。其中，布蘭特原油11月期貨上漲1.68美元，漲幅2.5%，收每桶69.31美元，創下8月1日以來最高收盤價；美國西德州中級原油（WTI）11月期貨漲1.58美元，漲幅同為2.5%，收64.99美元，並突破100日均線關卡。

根據美國能源資訊局（EIA）公布，上周原油庫存減少60.7萬桶，市場原預期為增加23.5萬桶，餾分油與汽油庫存亦全面下滑，支撐油價上漲。

此外，供應面也受支撐，包括烏克蘭軍方攻擊俄羅斯伏爾加格勒石油設施、俄國黑海重要港口新羅西斯克宣布緊急狀態，以及伊拉克庫德族原油協議談判受阻。同時，雪佛龍因美國許可問題限制從委內瑞拉出口石油，均進一步加劇供應疑慮。

隨著國際油價強勢反彈並創七周新高，市場對能源供應緊張的關注度持續升溫，帶動台股塑化族群全面走強，展現出對原油報價敏感度高的類股具備短線反應優勢。後續投資人仍須關注中東地緣政治動態、美國原油庫存變化，以及OPEC+可能的政策動向，以掌握能源行情變化對台股相關族群的影響力。