銅價大漲創15個月高價 這幾檔概念股齊飆漲停

國際銅價周三（24日）大漲超過3%，觸及15個月高點，25日相關銅價概念股應聲大漲，除了第一銅（2009）跳空以漲停38.15元開出後鎖死之外，華新（1605）、華榮（1608）也是開高後飆上漲停鎖死的強漲表現，其中， 華新排隊買單超過6.5萬張。

美國礦業巨擘自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）宣布在印尼的大型銅礦遭遇不可抗力因素，同時大幅下調2026年產量預估，顯示銅供應前景緊縮，國際銅價24日大漲超過3%，觸及15個月高點。

倫敦金屬交易所三個月銅期貨24日收盤上漲3.6%，報每噸10,336.50美元，盤中一度漲至每噸10,358.50美元，創出一年多高價，距離2024年5月創下的歷史高價11,104.50美元已經不遠。

國際銅價大漲，台股相關概念股25日也大漲，第一銅跳空以漲停38.15元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過9,200張；另外， 華新以25.9元開高後衝上漲停26.2元鎖死， 漲停及市價排隊買單超過6.5萬張， 盤中成交量逾3.7萬張。

華榮早盤以31.75元開高， 盤中衝上漲停32.65元鎖死， 漲停及市價排隊買單超過1.7萬張，盤中成交量也爆出逾2萬張；電器電纜類股盤中漲幅逾6%，除了華新、華榮漲停板之外，榮星（1617）也一度觸及漲停16.2元， 盤中漲幅逾8%，另外， 大亞（1609）、中電（1611）盤中也上漲逾4%。