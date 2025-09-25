快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

銅價大漲創15個月高價 這幾檔概念股齊飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國際銅價周三（24日）大漲超過3%，觸及15個月高點，25日相關銅價概念股應聲大漲，除了第一銅（2009）跳空以漲停38.15元開出後鎖死之外，華新（1605）、華榮（1608）也是開高後飆上漲停鎖死的強漲表現，其中， 華新排隊買單超過6.5萬張。

美國礦業巨擘自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）宣布在印尼的大型銅礦遭遇不可抗力因素，同時大幅下調2026年產量預估，顯示銅供應前景緊縮，國際銅價24日大漲超過3%，觸及15個月高點。

倫敦金屬交易所三個月銅期貨24日收盤上漲3.6%，報每噸10,336.50美元，盤中一度漲至每噸10,358.50美元，創出一年多高價，距離2024年5月創下的歷史高價11,104.50美元已經不遠。

國際銅價大漲，台股相關概念股25日也大漲，第一銅跳空以漲停38.15元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過9,200張；另外， 華新以25.9元開高後衝上漲停26.2元鎖死， 漲停及市價排隊買單超過6.5萬張， 盤中成交量逾3.7萬張。

華榮早盤以31.75元開高， 盤中衝上漲停32.65元鎖死， 漲停及市價排隊買單超過1.7萬張，盤中成交量也爆出逾2萬張；電器電纜類股盤中漲幅逾6%，除了華新、華榮漲停板之外，榮星（1617）也一度觸及漲停16.2元， 盤中漲幅逾8%，另外， 大亞（1609）、中電（1611）盤中也上漲逾4%。

漲停

延伸閱讀

台股「健康換氣」不傷多頭 法人：指數未跌破5日均線 屬良性震盪

估值過高疑慮引發美股修正 低基期這類股落後補漲空間大

H-1B簽證費大漲嚇壞印度旅客 捕捉混亂瞬間「數十乘客緊急衝下飛機」

接獲戴爾千億大單？仁寶爆量漲停 金仁寶集團一起嗨

相關新聞

台股早盤一度跌逾百點 台積電跌幅收斂後平盤震盪

美國聯準會主席鮑爾認為股市估值已高的一席話，使美股昨日大跌，台積電ADR（美國存託憑證）也下跌0.71%，使台股受影響，...

美發布暫扣令衝擊！巨大一度重挫近9% 承接買盤積極搶救

台灣自行車龍頭巨大（9921）驚傳自行車遭美實施暫扣令，預估將影響營收4~5%，衝擊25日股價開低近9%、報91.5元，...

美股收跌 台股開盤下跌128點 台積電開低20元

台股25日開盤指數下跌128.76點，開盤指數為26,067.97點。台積電（2330）開盤價1,320元，下跌20元。

台股站上26000點 市值奔3兆美元「甩開南韓」…謝金河點台韓經濟10年分水嶺是他們

李在明的真心話大告白：台韓經濟的分水嶺。

美光財報亮眼 類股未沾光

美國記憶體龍頭美光（Micron）23日公布財報，上季營收大增46%、預估本季營收約125億美元，高於分析師預期，並且預...

就市論勢／半導體設備、記憶體 輪動

輝達近期動作頻頻，先是以50億美元入股英特爾，隨後又宣布將投資1,000億美元與OpenAI合作建構新一代AI數據中心。但真正具戰略意義的，還是後續與OpenAI的深度合作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。