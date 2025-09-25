台股早盤一度跌逾百點 台積電跌幅收斂後平盤震盪

美國聯準會主席鮑爾認為股市估值已高的一席話，使美股昨日大跌，台積電ADR（美國存託憑證）也下跌0.71%，使台股受影響，加權指數以26067.97點、下跌128.76點開出，台積電也同步開低20元，開盤價1320元開出，早盤最低一度快失守26000大關。

之後在台積電的跌幅收斂之下，台股大盤由跌轉升，目前在平盤附近震盪。

法人分析，美股屢創新高並進入技術性超買區後，投資人獲利了結賣壓出籠，美股主要指數連續第二天下跌，周三道瓊下跌0.37%，那指下跌0.34%，費半下跌0.18%，台股也同樣有獲利了解的賣壓，隨著台積電 ADR 再創新高，週三台積電現股最高衝上 1355元，推升台股攻上 26394點，雙雙改寫新紀錄，不過獲利了結賣壓緊接湧現，例如熱門族群如記憶體紛紛自高檔拉回，電子權值股（2382）廣達、（2454）聯發科、（3711）日月光投控多在平盤下游走，終場加權指數下跌50點，收在26196 點。

法人分析台股走勢指出，首先是籌碼流向不同調，雖然台股接連創下新里程碑，但投信已連續 22個交易日賣超，反觀融資餘額5天攀升 97 億元，增添盤面不安氛圍；此外，大盤季線正乖離達8%以上，後續恐面臨校正回歸壓力，最後則是指數創高卻伴隨騰落指標下滑，因此操作上應居高思危，並適度調整持股水位。

投資策略中，法人則建議，隨著台積電 2 奈米製程即將量產，其中廠務工程、特用化學、再生晶圓、測試介面等營收動能逐步增強；AI 供應鏈訂單能見度明確，包含高速傳輸材料、PCB、滑軌、電源解決方案等獲得資金高度關注；此外，指數墊高創造類股流動空間，儲存概念如DRAM、NAND Flash，低基期如矽晶圓、碳化矽、被動元件，也可透過短打方式來回因應。