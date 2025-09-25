美發布暫扣令衝擊！巨大一度重挫近9% 承接買盤積極搶救

台灣自行車龍頭巨大（9921）驚傳自行車遭美實施暫扣令，預估將影響營收4~5%，衝擊25日股價開低近9%、報91.5元，影響美利達（9914）隨之開低走弱，但承接買盤旋即進場營救，目前巨大跌幅收斂至不到3%，美利達跌不到1%。

巨大昨日深夜發表重訊指出，美國海關暨邊境保護局(CBP(於美東時間2025年9月24日宣布，對巨大發布暫扣令(Withhold Release Order, WRO)，禁止相關產品進口美國市場。會宣布這項消息，是因為CBP認為存在「強迫勞動疑慮」，並依據美國法律19 U.S.C. §1307採取行動。

巨大指出，本次WRO僅適用於「台灣製造、輸往美國之產品」，不影響其他地區市場銷售。短期內，巨大對美國市場之出貨可能遭遇延遲、查扣或退運，影響程度視後續與CBP 通結果而定。

巨大強調，將向美國官方提出申訴，並保持供應鏈透明與合規，努力將影響降至最低，預估影響集團合併營收佔比4~5%。

巨大並澄清，對任何形式的強迫勞動採取零容忍政策，並已於2025年1月起全面實施， 零招聘費政策：新聘外籍員工之招聘與仲介費用，由公司全額承擔；並改善員工住宿條件，確保生活品質。公司會聯繫CBP並爭取撤銷暫扣令並說明本公司已經採取了適當的措施。

經濟部官員則表示，長期以來，台灣作為全球供應鏈負責任的一員，向來高度重視勞工條件的改善，並持續與勞動部合作營造對勞工友善的工作環境。巨大公司是國際知名自行車製造商，為協助該公司維護其國際商譽，經濟部將與勞動部合作，協助該公司盡速解決其可能涉及的強迫勞動議題，以利CBP儘早撤銷暫扣令。