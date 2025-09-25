美股收跌 台股開盤下跌128點 台積電開低20元

台股25日開盤指數下跌128.76點，開盤指數為26,067.97點。台積電（2330）開盤價1,320元，下跌20元。

群益投顧表示，指數守穩短期均線之上，在短線技術面轉弱前仍利偏多表現，但須持續提防高檔震盪風險。族群快速輪動，續以短多熱門標的，依技術面換股操作因應。

操作題材可留意：

1.台積電2奈米火熱，供應鏈喜迎大商機─晶圓檢測設備大廠科磊高層爆料，台積電2奈米客戶約有15家客戶正進行設計。台積電2奈米才準備要投產，接單已相當火熱，預期將成為單一製程中擁有最多廠區的節點，今年底月產能約4萬片，2026年底將達10萬片，預期將帶動供應鏈營運成⻑。

2.輝達打造吃電巨獸，重電業營運將受惠─輝達千億美元投資OpenAI，預計打造10GW等級AI資料中心，用電量相當於800萬戶家庭用量或10座核反應爐發電量，再度凸顯AI是吃電巨獸，將使得美國用電荒加劇，加速電網更新腳步刻不容緩，在全球電力需求持續攀升下，重電業營運將受惠。

周三（24日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,121.28點，下跌171.5點、跌幅0.37%；S&P500指數下跌0.28%；那斯達克指數下跌0.33%；費半指數下跌0.18%。台積電ADR跌0.71%。

鮑爾稱股市已高估，投資人轉趨觀望，四大指數回檔小幅收低。輝達下跌0.82%；英特爾傳正尋求蘋果投資大漲6.4%；美光財報財測優於市場預期但仍下跌2.82%。

三大法人周三集中市場合計賣超143.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超129.5億元，投信賣超83.1億元，自營商（自行買賣）買超31.5億元，自營商（避險）買超37.9億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,826口至2,053口，其中，外資淨空單增加3,717口至19,917口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,251口至1,881口。

選擇權未平倉量部分，09月W4大量區買權OI落在26,500點，賣權最大OI落在26,100點 ; 月買權最大OI落在27,000 點，月賣權最大OI落在24,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.65下降至1.37。VIX指數上升0.85至20.86。外資台指期買權淨金額2.23億元 ; 賣權淨金額0.27億元。整體選擇權籌碼面偏空。