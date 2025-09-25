美光財報亮眼 類股未沾光

美國記憶體龍頭美光（Micron）23日公布財報，上季營收大增46%、預估本季營收約125億美元，高於分析師預期，並且預期記憶體晶片供應緊俏的情況會延續至2026年，惟昨（24）日記憶體股利多出盡，僅有威剛收紅，人氣股南亞科（2408）、華邦均重挫，南亞科甚至跌超過6%。

美光執行長梅羅塔和高層表示，市場對DRAM和NAND記憶體產品的需求高於管理層先前的預期，庫存有限導致DRAM價格走高，加上NAND獲利能力改善，有助於拉抬本季業績高於市場預期。

美光全球營運執行副總裁巴提亞進一步說，看好PC與智慧手機產業的記憶體需求成長，這些領域先前在採用AI上落後於資料中心業者，但現在正在改變。

梅羅塔更強調，當前記憶體產業供應正吃緊，預計2026年整體DRAM的供需環境將保持健康，這對獲利有利。美光高層補充，DRAM的出貨量增加，受惠於各終端市場的強勁需求，價格則因供應有限而上漲。供應面也受低庫存和製程節點轉換受限的壓力影響。

美光預測，2026會計年度第1季營收可望再創歷史新高，將達122億至128億美元，毛利率達50.5%至52.5%，每股純益3.6至3.9美元，營運展望優於市場原先的估值，不過南亞科等記憶體族群因先前股價漲幅已大，昨日紛紛震盪整理，南亞科下跌5元至76元、跌幅6.17%；華邦電則下跌1.25元至35.2元、跌幅3.43%；創見、宇瞻、十銓都以平盤下收場，僅威剛小紅作收在151元，上漲2.5元、漲幅1.68%。

綜觀整體記憶體市況，在AI持續挹注雲端資料中心伺服器DRAM需求，相關HBM/DDR5需求佳，拉抬2025年DRAM需求，國際供應商專注在HBM產能投資及DDR5等高效能運算產品，並減少DDR3/DDR4/LPDDR4生產，庫存水位持續下降，非AI應用已在今年第2季觸底反彈，法人認為市場下半年維持穩健發展。

以南亞科來說，目前產能已滿載，DDR4產品比重占營收50%，評估DRAM合約價格將續揚，再加上折舊費用下滑，下半年可望轉盈。

威剛部分，看好DRAM及NAND Flash都將維持多頭走勢，DDR4貨源仍相當吃緊；且因聚焦生產高頻寬記憶體（HBM），產能排擠影響DDR5供給成長也相對受限，因此帶動DDR4和DDR5的合約價穩健向上。