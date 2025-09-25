快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

台股投信連22賣 調節771億元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股近期雖不斷刷新歷史新高，然市場資金動向出現微妙變化，一向被視為台股主要支持力量的投信法人，出現連續22個交易日賣超的罕見現象，累計調節金額高達771.5億元。

相較之下，外資同一時期累計買超1,838.17億元，形成「土洋對作」局面。隨第3季季底將至，市場關注焦點從作帳行情轉為結帳行情，台股也進入高檔震盪整理階段 。

投信連日賣超，顯示操作策略悄然轉向。統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等指出，投資人可將投信在季底積極連續買進、換股操作標的，視為第4季潛力認養股。

根據統計，多檔個股已進入投信連續買超名單。其中原相（3227）以連續16個交易日買超高居榜首；威剛和南寶也獲投信連九日買超 。其他獲得投信青睞個股，還包括同欣電、華南金，兩者均連買七日。

還有統一、精誠科、穎崴、聯鈞、長榮航太、緯創、永豐金、台新新光金、華星光、新日興、兆豐金、元大金等，共17檔個股也入列，連續買超天數介於四至16天不等。

法人分析，第4季來臨，投信主動式ETF的亮眼表現，推升不少成分股股價，這些新一季投信認養股後市表現可期，投資人可參考投信買賣動向，作為布局第4季行情參考。

