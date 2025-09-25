台股「健康換氣」不傷多頭 法人：指數未跌破5日均線 屬良性震盪
台股昨（24）日高檔震盪，一度衝上26,394點再創盤中歷史新高，但隨連日創高後短線漲幅累積，外資、投信等大咖回吐，終場以26,196點作收、小跌50點、跌幅0.1%，成交量縮至5,151億元，法人認為，尚未跌破5日均線，屬良性震盪，呈現「健康換氣」不傷多頭態勢。
大盤昨日受台積電早盤創歷史新高1,355元激勵，指數開高後一度攻至26,394點再創盤中歷史新高；不過台積電由漲轉跌，最終回至平盤1,340元收市。
整體盤面上，電子股休兵，包括聯發科、台光電表現弱勢，股價雙雙收跌逾3%，緯穎（6669）、大立光、廣達、日月光投控收跌逾1%。台塑四寶與貨櫃三雄也同步走弱。奇鋐昨日跌落千金，千金股變成22檔。
強勢族群中，被動元件族群的華新科、興勤、信昌電、凱美、金山電等皆攻上漲停作收；第三代半導體及電池備援電力模組（BBU）等族群，輪替接棒。
強勢個股方面，美時宣布收購美國Alvogen US，跨入全球前20大專科製藥公司行列，激勵股價漲停收盤；東元與鴻海攜手策略結盟，從傳統機電大廠轉型為AI基礎設施關鍵供應商，股價改寫1990年5月以來新高。
三大法人昨日合計賣超145.6億元。外資昨日賣超129.5億元，由買轉賣，主要賣超台泥、南亞、仁寶、國巨*、陽明、長榮、聯發科、佳能等；投信賣超85.6億元，連22賣，累計賣超771.5億元；自營商買超69.5億元，連五買，累積買超333.9億元。八大公股行庫買超41.6億元，由賣轉買。
綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，台股短線仍呈向上趨勢，AI產業中長期動能不變，拉回反而提供逢低布局良機，高價股震盪亦可視為市場換手健康現象。
