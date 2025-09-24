展望台股投資 路博邁：中小型成長股將成後續重要推力

快訊

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
路博邁台灣5G股票基金經理人黃煜表示，投資人可關注新興科技及產業升級趨勢，掌握台股多元動能與長期資本增值機會。圖／本報資料照片
台北股市今天逢高拉回，高低震盪超過300點，終場以小跌50點、2萬6196點作收。對於台股後市，路博邁台灣5G股票基金（基金之配息來源可能為本金）經理人黃煜表示，看好台股AI、雲端、記憶體、PCB、軍工、機器人等產業，這些產業結合資金、技術雙重利多，長線投資價值愈發凸顯。此外，隨著降息循環啟動，中小型成長股亦成為市場尖兵，可望是台股續創新高的後續重要推動力。

台股今天盤中觸及2萬6394點再創新高，但隨即出現獲利了結賣壓翻黑，尾盤跌幅收斂；權王台積電則收在平盤價1340元。

黃煜指出，台股在AI創新驅動下正迎來前所未有的結構性成長機會，今年以來加權指數屢創新高，截至2025年9月19日，已刷新歷史高點19次。此外，根據美銀美林2025年最新調查顯示，全球機構法人持續加碼科技、半導體，現金水位降至3.9%新低。亞洲市場以科技股、半導體為主要增持標的，台股受益明顯。

至於由資本資出帶動的資金效應，也於AI產業發酵，主要分為三大類：一是雲端巨頭資本支出，如AWS、Google、Oracle等2029年預計資本支出上看1100億美元；二是主權AI資本支出，包含如阿布達比、StarGate等國家型算力建設；三是新興雲端參與者（Neocloud）崛起，預計2030年將搶占全球算力市場20%，這些都是AI產業可望持續維持飛躍式成長的支撐。

此外﹐美國進入降息循環，市場對後續寬鬆政策高度期待，資金環境持續利多可望推動股市上行。根據歷史經驗，降息後一年內全球科技股平均漲幅高達13.2%，遠優於其他類股。

黃煜說，隨著全球AI技術由生成式AI跨入自主智慧代理（Agentic AI）時代，以及預計2025-2030年將掀起AI代理人及AI機器人產業大潮。台灣市場正迎來新一波算力需求爆發，面對龐大的算力需求，除了雲端服務商目前依賴的GPU（如輝達、AMD），自研ASIC AI晶片將連帶大幅提升。

軍工產業也進入超級周期，2026至2032年間台灣國防大型軍備採購總額預計達1.3兆元。軍用無人機市場年複合成長率高達67%，規模將由2025年的54億元成長至2030年的693億元，產能與採購量大幅提升。除部分技術需靠海外供應外，台灣在整機組裝與關鍵零組件已具備全球競爭力。隨著自動化技術如微電腦、自動導航、GPS等推升產業升級，台灣供應鏈迎來高速成長與出口新契機。

黃煜表示，展望未來， AI、雲端、機器人等新興產業齊發，搭配降息資金活水，台股持續展現強勁成長潛力。建議投資人可關注新興科技及產業升級趨勢，掌握台股多元動能與長期資本增值機會。尤其是中小型科技股有望因龍頭股交易擁擠，在降息循環與供應鏈受惠效應下，吸引資金流入，成為新一波市場領漲主力。

台股

