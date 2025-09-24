快訊

路博邁：台日股產業互補 4月以來反彈強勁、資本利得推升年化配息率

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如。記者賴昭穎／攝影
路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如。記者賴昭穎／攝影

路博邁投信24日舉行台股日股展望記者會指出，台日兩市場產業多元互補，4月以來雖曾經歷短的資金流出，但獲利了結壓力緩解後，資金恢復流入，推升股價表現出色。展望後市，台日股長線持續看多，如拉回可分批進場。

路博邁台灣5G股票基金經理人黃煜表示，台股受惠於人工智慧（AI）創新驅動，正迎來前所未有的結構性成長機會，今年以來加權指數屢創新高，已刷新歷史高點21次。

黃煜看好台股AI、雲端、記憶體、PCB、軍工、機器人等產業。這些產業結合資金、技術雙重利多，長線投資價值高。此外，降息循環啟動，中小型成長股也成為市場尖兵，可望是台股續創新高的後續重要推動力。

日股除了AI股之外，也有不少出色的金融、工業、消費、通訊等個股。路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如指出，五大理由支撐投資人持續加碼日本股市的信心。

首先，日本企業獲利突出，能抵禦新關稅壓力。其次，內外資金持續流入日股，今年以來吸金較去年同期成長242%。第三，日本企業積極推動企業治理改革，強化股東權益、提升資本運用效率。

第四，日股目前本益比僅17倍，比全球股市的22倍便宜24%。第五，日本央行可望在10月升息，金融與內需消費可望受惠。

路博邁台日雙星股票基金5月15日成立，目前淨值已來到12.3元，短短四個月的漲幅驚人，面臨獲利了結的賣壓，但也因為賣股而產生不少資本利得，成為配息的重要來源，最近年化配息率拉高到8%。

日本央行 日股 台股

