受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

摩根士丹利證券（大摩）指出，GB200良率持續改善，第3季起更明顯放量。在台系供應鏈中，大摩看好鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等三家，都給予「優於大盤」評級。此外，這三家台廠還受惠於OpenAI與輝達（NVIDIA）策略性合作。

大摩預估，今年GB系列伺服器出貨量可望達2.76萬櫃，其中，第3季出貨可達8,500櫃、第4季1.32萬櫃，預估2026年更將超過6萬櫃，年增幅逾1.1倍。

在第2季，整體ODM直接出貨伺服器金額達654億美元，季增10%、年增201%。以出貨量來看，第2季市占以緯穎（6669）的23.7%最高，其次是廣達的23.2%、英業達（2356）的19.8%、鴻海的16.9%。

絕大多數ODM廠的出貨量季增率都為正值，其中以英業達季增22%最高。就出貨金額來看，則是緯穎季增43%最高，主要是因為Trainium2伺服器機櫃的出貨量提升，其次是一般伺服器需求強勁；技嘉（2376）出貨金額季增34%，主因是人工智慧（AI）伺服器出貨從第1季延遲至第2季。

大摩慎選個股，整體來看偏好零組件類股多於ODM廠，但在台系ODM廠中，大摩看好鴻海、廣達及緯創。此外，這三家台廠還受惠於OpenAI與輝達策略性合作。

OpenAI綁定輝達明年推出的Vera Rubin平台，大摩指出，雖然目前Vera Rubin的平均售價仍不明朗，但輝達供應鏈的需求能見度仍可望延伸至2027年。如果一切依照計畫進行，可能帶來獲利上行空間。