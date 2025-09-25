就市論勢／半導體設備、記憶體 輪動

盤勢分析

輝達近期動作頻頻，先是以50億美元入股英特爾，隨後又宣布將投資1,000億美元與OpenAI合作建構新一代AI數據中心。但真正具戰略意義的，還是後續與OpenAI的深度合作。

輝達不僅持有OpenAI 20%股權，還能透過資金與訂單的「正循環」實現自我強化：輝達投資OpenAI，OpenAI再向輝達採購GPU，形成無止境的商業閉環。這樣的模式不僅化解外界對AI泡沫的疑慮，更強化輝達的產業霸權。

在國際半導體與AI題材持續發酵背景下，台股走勢相當強勁。加權指數屢創新高，市值水準不斷推升，「2000俱樂部」成員達八檔。

支撐台股長線走勢的依舊是台積電（2330）。2奈米製程進展順利，月產能將由現行4萬片擴充至2026年的10萬片。法人預估，若台積電股價能挑戰1,440元，代表指數有望推升至27,000點，甚至進一步挑戰28,000點。隨鴻海、廣達等AI供應鏈同步受惠，市場輪動力道更強。

投資建議

台股近期隱憂在於結構過度集中。當前僅有約35%個股撐盤，超過六成股票跌破年線，顯示資金過度集中權值股。不過，正如「水能載舟，亦能覆舟」，也可能孕育新的機會。若部分資金自大型權值股釋放，流入低基期或冷門族群，可能帶動另一波輪動行情。可持續觀察半導體設備、AI伺服器、PCB、記憶體、被動元件等族群資金輪動狀況。