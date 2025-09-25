快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

國泰證創新服務 獲准試辦

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
國泰證券與神坊資訊（小樹生活）攜手推出業界首創「生活變現、定期穩健」服務，讓客戶手中點數可直接透過定期定額申購股票、ETF等投資商品。國泰證券／提供
國泰證券與神坊資訊（小樹生活）攜手推出業界首創「生活變現、定期穩健」服務，讓客戶手中點數可直接透過定期定額申購股票、ETF等投資商品。國泰證券／提供

國泰金控（2882）旗下國泰證券再祭業界創舉，與神坊資訊（小樹生活）攜手推出業界首創「生活變現、定期穩健」服務，近日獲金管會核准試辦金融科技創新實驗案，預計今年底正式推行。

讓客戶手中點數不僅能兌換商品及電子票券、折抵保費等，更多了一項創新選擇「直接透過定期定額申購股票、ETF等投資商品」，讓點數經濟賦予積極意義與價值「投資」，此項創新試辦案不僅顛覆傳統金融框架，更打造股票投資新場景，協助點數忠實用戶及小資族群無痛累積人生第一桶金，也為國內證券市場樹立新標竿。

國泰證券總經理周冠成表示：「國泰秉持『BETTER TOGETHER共創更好』品牌精神，匯集跨集團之力，結合小樹點應用與金融投資商品，期能透過點數折抵定期定額投資方式，達到『有感生活、無痛投資』的效果，吸引年輕小資族群在不增加生活支出與負擔前提下，以日常生活消費累積點數轉化為實質投資資產。」

國泰證券表示，「小樹點」為國泰金控暨子公司統一使用的集團數位點數，提供集團客戶獎勵與企業福利最佳體驗，並於多元場景如電商平台或生活類App等使用。預計年底試辦上線後，客戶可透過國泰證券App以小樹點折抵台股定期定額投資金額，1點等於1元，最低門檻僅100點即可開啟投資旅程，且提供超過260檔熱門股票與ETF標的選擇，享有高彈性、低門檻的投資體驗，結合國泰證券低手續費一大優勢，更貼近年輕族群理財需求。

國泰證券為首批提供「台股定期定額」服務的券商，深耕市場多年，2024年總累積扣款金額達641億元、市占率近40%，穩坐領導品牌地位。

此次創新試辦象徵國泰證券打造多元數位投資服務的重要里程碑，展望未來，國泰證券期望持續強化集團內部資源整合效益，打造更具互通性與黏著度的用戶生態圈，建立日常消費與穩健投資的正向循環，實現「投資變簡單、生活更有感」的承諾。

國泰金控 定期定額

延伸閱讀

跨國股票基金小資追捧 科技強勢題材、大中華商品受青睞

國泰：36%民眾看漲台股後市

最牛一輪／龍德拉風 國泰54沾光

聯準會降息 國泰投顧：看準三大投資趨勢變化

相關新聞

台股「健康換氣」不傷多頭 法人：指數未跌破5日均線 屬良性震盪

台股昨（24）日高檔震盪，一度衝上26,394點再創盤中歷史新高，但隨連日創高後短線漲幅累積，外資、投信等大咖回吐，終場...

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

摩根士丹利證券（大摩）指出，GB200良率持續改善，第3季起更明顯放量。在台系供應鏈中，大摩看好鴻海（2317）、廣達（...

展望台股投資 路博邁：中小型成長股將成後續重要推力

台北股市今天逢高拉回，高低震盪超過300點，終場以小跌50點、2萬6196點作收。對於台股後市，路博邁台灣5G股票基金（...

就市論勢／半導體設備、記憶體 輪動

輝達近期動作頻頻，先是以50億美元入股英特爾，隨後又宣布將投資1,000億美元與OpenAI合作建構新一代AI數據中心。但真正具戰略意義的，還是後續與OpenAI的深度合作。

國泰證創新服務 獲准試辦

國泰金控旗下國泰證券再祭業界創舉，與神坊資訊（小樹生活）攜手推出業界首創「生活變現、定期穩健」服務，近日獲金管會核准試辦...

五上市公司 下月辦法說

臺灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息的管道，已規範全體上市公司每年應至少在境內自辦或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。