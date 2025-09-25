五上市公司 下月辦法說

臺灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息的管道，已規範全體上市公司每年應至少在境內自辦或受邀參加一次法人說明會。

其中創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會，10月將有元禎（1725）、新美齊、茂林-KY、大台北、味王在證交所召開法說會。

證交所表示，法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

統計今年目前為止，全體上市公司總計已辦理2,208場法人說明會。

10月預計共五家上市公司將在證交所場地自行辦理法人說明會，日期落在10月1至16日之間，時間均為下午2點至3點半、地點在證券交易所一樓資訊展示中心。

上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢，亦可透過網路轉播同步收看（https://webpro.twse.com.tw）。

參與法人說明會前，請至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息(https://www.twse.com.tw/zh/news/eventList)。