快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

五上市公司 下月辦法說

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息的管道，已規範全體上市公司每年應至少在境內自辦或受邀參加一次法人說明會

其中創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會，10月將有元禎（1725）、新美齊、茂林-KY、大台北、味王在證交所召開法說會。

證交所表示，法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

統計今年目前為止，全體上市公司總計已辦理2,208場法人說明會。

10月預計共五家上市公司將在證交所場地自行辦理法人說明會，日期落在10月1至16日之間，時間均為下午2點至3點半、地點在證券交易所一樓資訊展示中心。

上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢，亦可透過網路轉播同步收看（https://webpro.twse.com.tw）。

參與法人說明會前，請至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息(https://www.twse.com.tw/zh/news/eventList)。

上市公司 法人說明會

延伸閱讀

節前變盤賣壓？台股刷歷史高後收跌 證交所：未來連2個星期一將休市

凱基雙核收息債股平衡ETF掛牌 林修銘：台灣ETF市場邁向全新發展階段

A股公司已有59家遞表港交所 電子行業、電力設備最踴躍

新增40家上櫃可做融資券

相關新聞

台股「健康換氣」不傷多頭 法人：指數未跌破5日均線 屬良性震盪

台股昨（24）日高檔震盪，一度衝上26,394點再創盤中歷史新高，但隨連日創高後短線漲幅累積，外資、投信等大咖回吐，終場...

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

摩根士丹利證券（大摩）指出，GB200良率持續改善，第3季起更明顯放量。在台系供應鏈中，大摩看好鴻海（2317）、廣達（...

展望台股投資 路博邁：中小型成長股將成後續重要推力

台北股市今天逢高拉回，高低震盪超過300點，終場以小跌50點、2萬6196點作收。對於台股後市，路博邁台灣5G股票基金（...

就市論勢／半導體設備、記憶體 輪動

輝達近期動作頻頻，先是以50億美元入股英特爾，隨後又宣布將投資1,000億美元與OpenAI合作建構新一代AI數據中心。但真正具戰略意義的，還是後續與OpenAI的深度合作。

國泰證創新服務 獲准試辦

國泰金控旗下國泰證券再祭業界創舉，與神坊資訊（小樹生活）攜手推出業界首創「生活變現、定期穩健」服務，近日獲金管會核准試辦...

五上市公司 下月辦法說

臺灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息的管道，已規範全體上市公司每年應至少在境內自辦或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。