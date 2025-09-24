外資轉賣台股129億元 連20買鴻海

台股近日衝上2萬6大關，台積電更是一再突破高點攻上1300，讓不少股民賺飽飽，然而有網友在臉書社團發文示警，表示要居高思危，宏達電也曾出現1300高價隨後腰斬再腰斬，台積電也要小心，此番言論被一眾網友留言嗆翻。

2025-09-24 15:06