外資轉賣台股129億元 連20買鴻海

中央社／ 台北24日電

台股今天開高走低，終場下跌50.64點，收26196.73點，外資及陸資由買轉賣，賣超金額達新台幣129.5億元，減碼仁寶2.32萬張最多，並反手買超鴻海1.37萬張，已連續20個交易日買超鴻海。

今天僅自營商站在買方，買超台股69.51億元，連5買；投信賣超83.16億元，已連22賣。三大法人合計賣超143.15億元。

觀察外資賣超排行榜，主要調節電子代工廠及晶圓代工廠，前10名個股依序為仁寶2.32萬張、元大台灣50（0050）2.26萬張、凱基金1.69萬張、力積電1.38萬張、大同7850張、金寶6841張、元大金6737張、國巨6566張、鴻準5369張、佳能5291張。

外資買超對象包含重電能源和記憶體族群，前10名個股為期街口布蘭特正2（00715L）、東元、聯電、群創、台新新光金、華邦電、鴻海、中信上游半導體（00941）、南亞科、泰金寶-DR。

投信賣超榜首為長榮航，減碼5087張；賣超第2至10名個股包括南電、聯電、凱基美國非投等債（00945B）、國泰金、凱基金、和碩、光寶科、華航、富邦金。

外資賣超129億元 這檔飆漲停竟遭外資賣超2.3萬張

台股24日衝高後出現回檔，盤中高低點震盪348.56點，終場收在26,196.73點，下跌50.64點，三大法人中僅自營...

台股開高走低回檔、權王台積電收平盤 仍寫下4紀錄

台股今天開高走低，權值股走勢分歧，壓抑整體盤勢，仍寫下4紀錄，包括指數盤中26394.03點創新高、電子指數與半導體指數...

群益：第4季指數24,000至27,000點 注意技術面多空訊號

群益金融集團於9月24日舉辦2025年第4季投資展望說明會，群益投顧預估第4季台股指數合理區間為24,000-27,00...

三大法人反手賣超143億元！自營商連5買不棄 台股守5日線上

台股24日漲多賣壓出籠，台積電（2330）盤初創1,355元歷史新高卻收平，聯發科（2454）續跌3.27%、收在24日...

台積電1340跟宏達電當年87%像…暴跌歷史將重演？網酸：難怪紅茶店買最高

台股近日衝上2萬6大關，台積電更是一再突破高點攻上1300，讓不少股民賺飽飽，然而有網友在臉書社團發文示警，表示要居高思危，宏達電也曾出現1300高價隨後腰斬再腰斬，台積電也要小心，此番言論被一眾網友留言嗆翻。

節前變盤賣壓？台股刷歷史高後收跌 證交所：未來連2個星期一將休市

臺灣證券交易所發布公告，由於教師節與中秋節假期，9月29日、10月6日台股將連續兩個星期一休市。

