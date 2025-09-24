外資轉賣台股129億元 連20買鴻海
台股今天開高走低，終場下跌50.64點，收26196.73點，外資及陸資由買轉賣，賣超金額達新台幣129.5億元，減碼仁寶2.32萬張最多，並反手買超鴻海1.37萬張，已連續20個交易日買超鴻海。
今天僅自營商站在買方，買超台股69.51億元，連5買；投信賣超83.16億元，已連22賣。三大法人合計賣超143.15億元。
觀察外資賣超排行榜，主要調節電子代工廠及晶圓代工廠，前10名個股依序為仁寶2.32萬張、元大台灣50（0050）2.26萬張、凱基金1.69萬張、力積電1.38萬張、大同7850張、金寶6841張、元大金6737張、國巨6566張、鴻準5369張、佳能5291張。
外資買超對象包含重電能源和記憶體族群，前10名個股為期街口布蘭特正2（00715L）、東元、聯電、群創、台新新光金、華邦電、鴻海、中信上游半導體（00941）、南亞科、泰金寶-DR。
投信賣超榜首為長榮航，減碼5087張；賣超第2至10名個股包括南電、聯電、凱基美國非投等債（00945B）、國泰金、凱基金、和碩、光寶科、華航、富邦金。
