台股開高走低回檔、權王台積電收平盤 仍寫下4紀錄

中央社／ 台北24日電
台北股市24日開高走低，台積電衝上1355元新天價，台股盤中觸及26394.03點再創新高，隨即出現獲利了結賣壓翻黑，高低震盪超過300點，尾盤跌勢收斂，終場收在26196.73點，下挫50.64點；台積電以平盤1340元作收。中央社記者張新偉攝　114年9月24日 中央通訊社
台股今天開高走低，權值股走勢分歧，壓抑整體盤勢，仍寫下4紀錄，包括指數盤中26394.03點創新高、電子指數與半導體指數盤中新高，以及台積電1355元新天價。

台股延續近期強勢，權王台積電早盤漲至1355元，帶動指數走高，刷新台股盤中歷史紀錄。

雖然台積電早盤續強，但其他大型權值股並未跟上，鴻海與聯發科等重量級電子股呈現弱勢整理，無法有效撐盤，加上記憶體族群等其他電子類股普遍回檔，削弱多方上攻力道。

電子類股指數盤中漲至1549.83點寫下新紀錄，半導體指數盤中797.17點同創新高，但終場雙雙翻黑下挫，收在1534.63點、787.35點。

市場傳出台積電明年晶圓代工價格將大幅調漲，台積電美國存託憑證（ADR）收在282.71美元，漲幅達3.7%，再創歷史新高。台積電今天盤中衝上1355元歷史新天價，市值達新台幣35.13兆元，盤中漲勢收斂，終場回落至平盤1340元。

國泰證期顧問處協理蔡明翰告訴中央社記者，過去因半導體關稅壓力，台股表現不如其他亞股及美股，如今關稅議題不再是市場焦點，加上人工智慧（AI）與資金寬鬆2大利多因素，帶動台股快速展開落後補漲。

蔡明翰認為，AI是明確的長線趨勢，但寬鬆的貨幣政策存在變數。若未來美國公布的通貨膨脹數據如消費者物價指數（CPI）、個人消費支出物價指數（PCE）超乎預期強勁，可能導致市場對今年底前持續降息的預期落空，進而引發股市拉回的風險。

