外資賣超129億元 這檔飆漲停竟遭外資賣超2.3萬張

台股24日衝高後出現回檔，盤中高低點震盪348.56點，終場收在26,196.73點，下跌50.64點，三大法人中僅自營商買超，外資則是賣超129.5億元，統計外資賣超第一名為仁寶（2324），雖然爆量衝上漲停34.5元，但竟遭外資賣超23,221張。

台股早盤以26,389.16點開出，持續刷新紀錄，指數一度衝達26,394.03點，上漲146.66點，再創歷史新高，台積電（2330）以1,350元開高後一度拉升至1,355元，上漲15元，再創新高價，不過，盤中股價翻黑，一度下滑至1,325元，大盤指數也翻黑，一度下滑至26,045.47點，下跌201.9點。

台積電早盤創高，盤中翻黑一度下滑至1,325元，終場則是收在平盤的1,340元；聯發科（2454）下跌3.27%、收在1,330元，股價遭台積電超車；盤面鴻海（2317）、國巨*（2327）、辛耘（3583）、仁寶等少數電子要角表現抗跌，電機、生技、金融等類股也抗跌，大盤指數盤中震盪達348.56點，終場下跌50.64點，以26,196.73點收盤，守在5日線上。

三大法人賣超143.16億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超129.5億元，投信賣超83.16億元、已連續22個交易日賣超；自營商連5買、再加碼（合計）69.51億元，其中自營商（自行買賣）買超31.53億元、自營商（避險）買超37.98億元。