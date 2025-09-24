台系AI供應鏈持續受惠 有利台股多頭格局延續

台股市值再度衝破歷史天花板！根據最新統計，台股總市值9月22日正式突破3兆美元，躍升為全球第八大股市，9月23日台股更寫下歷史新頁，正式突破26,000點大關！隨著美國聯準會進入降息循環，全球資金成本下降，資金回流市場的趨勢日益明顯。台股在資金行情與AI題材雙重利多推動下，再創歷史新高，台積電（2330）ADR持續走強，AI供應鏈相關個股同步上漲，顯示市場對AI長期成長動能的高度信心。野村投信表示，AI應用推升企業資本支出，尤其高功耗晶片帶動散熱、電源管理、測試設備等需求，台灣在AI伺服器代工市占率逾九成，具備完整供應鏈優勢。在此前提，主動式ETF成為投資人參與台股行情的重要工具。相較於被動式ETF追蹤指數，主動式ETF由專業經理人靈活選股，能即時調整持股因應市場變化，即時掌握AI產業成長紅利。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）游景德表示，受惠於AI前景及降息帶動下，美股Nasdaq、費半，連同台灣加權指數、南韓 Kospi 、日經等多國股市均創下歷史新高。目前來看支撐台股股上漲的兩大動能：資金面釋放（市場預期聯準會將降息）與產業結構分歧（AI強勢成長主導），兩項趨勢皆未出現反轉跡象。而儘管科技股估值已隨股價創高來到相對高位，但在 AI 需求穩定、企業基本面支撐下，當前高估值具備合理性。

台股自2022年底起漲至今，指數已從低點約13,000點上漲至逼近26,000點，累計漲幅達100%，此波漲勢主要由AI供應鏈帶動，尤其是大型權值股，AI驅動的企業獲利成長周期，預期將延續至2026年，成為支撐台股中長期多頭行情的重要基礎。Apple iPhone17於9月19日正式銷售，市場消息指出，蘋果已要求台灣的供應鏈立訊與鴻海（2317）將iPhone17的產量拉高三成，以因應市場強勁的需求，台股iPhone17供應鏈包含，台積電、大立光（3008）、玉晶光（3406）、鴻海、臻鼎-KY（4958）、台郡（6269）、華通（2313）、奇鋐（3017）、美徑、新普（6121）、宣德（5457）與晶技（3042）等。

此外，亞利桑那州於9月19日批准Telsa於該州開始測試自動駕駛機器計程車(robotaxi)，測試期間測試車輛將配備監控人員，在市區行駛時，安全人員可坐在副駕駛座；而在高速公路上，則需移至駕駛座以便隨時接管車輛，加速技術迭代，象徵監管機構對自動駕駛技術的接受度提升，也有助於特斯拉商業化實現。Telsa台灣主力供應鏈包含，台積電、大立光、亞光（3019）、同致（3552）、朋程（8255）、啟碁（6285）、明泰（3380）、台達電（2308）、瑞昱（2379）、廣達（2382）與鴻海等。

游景德分析，AI領域的主導者不再侷限於少數幾家企業，整體產業的參與者與受惠者正快速擴大。這不僅有助於推動AI的多元發展，也使受惠供應鏈涵蓋範圍從硬體延伸至軟體，形成更完整的生態系。另一方面，根據摩根士丹利最新報告指出，2026年輝達GB系列伺服器出貨量預估將達6萬櫃以上，年增率高達76.4%，而隨著Oracle大幅擴充AI伺服器需求，相關訂單將轉化為台灣AI出口與企業獲利成長動能，包括散熱、電源與連接器等領域將持續受惠。

游景德指出，AI應用正從雲端延伸至邊緣運算與終端設備，預期將在2026年前形成第二波成長動能，AI驅動的供應鏈需求將持續擴張，推動台灣供應鏈獲利高峰將至少延續至2026年底。主動式ETF如00980A鎖定AI核心趨勢財，在震盪市況中展現靈活的投資韌性。隨著AI技術持續推進、ASIC晶片出貨放量、CPO等新技術成熟，預期2026年台股仍具上行空間，主動式ETF的靈活操作將為投資人提供布局台股的好選擇。