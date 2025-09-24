快訊

打造少年股神 國泰投信校園舉辦「Y世代基礎財金教育講座」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰投信在校園舉辦「Y世代基礎財金教育講座」。圖／國泰金控提供
國泰投信在校園舉辦「Y世代基礎財金教育講座」。圖／國泰金控提供

投資逐漸年輕化，少年股神成為話題。根據證交所統計，今年30歲以下的開戶數合計人數達逾233萬人，占所有年齡層比重17.3%，與今年初相比成長10%。國泰投信積極拓展客戶群體，每年規劃基金經理人及投研團隊前往校園舉辦「Y世代基礎財金教育講座」，昨（23）日即在國立清華大學理財投資研習社開班授課，透過互動提問，培養青年學子金融素養。

國泰投信基金經理人陳世偉介紹時下最夯的ETF理財工具，說明ETF是透過追蹤指數篩選，以一籃子方式打包多檔股票、債券或期貨標的；善用ETF布局，不僅可以降低單押個股的風險，也能更全面的布局特定主題。

而大學生應該如何理財，陳世偉表示，學生族群多以小額投資為主，平時專注於課業，沒空盯大盤，建議透過成分股透明且買賣都方便的ETF，更能有效參與市場行情；觀察台股多年來歷經數次微笑曲線，其實最好的投資策略就是透過定期定額長期布局，建議同學可善用市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922）來捕捉台股成長契機，具備成長性和每年配息2次的機制，適合小資的學生族。

學生提問，人工智慧（AI）浪潮下，台股還會再創新高嗎？陳世偉回應，AI從雲端發展到終端應用，至少還有5-10年的好光景，國泰台灣科技龍頭（00881）就是聚焦科技產業，成分股多是蘋果和輝達供應鏈，是受惠AI發展的熱門族群。

