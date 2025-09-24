三大法人反手賣超143億元！自營商連5買不棄 台股守5日線上
台股24日漲多賣壓出籠，台積電（2330）盤初創1,355元歷史新高卻收平，聯發科（2454）續跌3.27%、收在24日最低價1,330元，盤面倚靠鴻海（2317）、國巨*（2327）、辛耘（3583）、仁寶（2324）等少數電子要角，牽手電機、生技、金融等類股抗空，大盤指數最高上漲146.66點、攀上26,394.03新巔峰，最低下探26,045.47點、回落201.9點，震盪達348.56點，終場跌50.64點、收26,196.73點，守在5日線上，成交值則縮減至4,977.11億元。三大法人反手調節143.16億元。
法人指出，目前台股處於歷史高檔，買盤居高思危下，選股可多留意漲幅落後且基本面展望良好的個股標的。
統計三大法人24日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）轉賣超129.5億元，投信賣超83.16億元、已連續22個交易日賣超；自營商連5買、再加碼（合計）69.51億元，其中自營商（自行買賣）買超31.53億元、自營商（避險）買超37.98億元。
盤面上，台積電再度改寫盤中新高1,355元、市值一度衝上34.75兆元，但終場僅收平在1,340元，成交量並放大至44,590張；聯發科、世芯-KY（3661）、光寶科（2301）、台光電（2383）、廣達（2382）等電子權值要角也紛紛回落。此外，記憶體族群也在美光（Micron）財報利多出盡，加上短線漲多下，由晶豪科（3006）重跌8.39%、南亞科（2408）跌6.17%、華邦電（2344）跌3.42%領跌。
惟被動元件漲勢未歇，龍頭股國巨*漲2.27%、收180元，激勵凱美（2375）、蜜望實（8043）、興勤（2428）、信昌電（6173）、華容（5328）、華新科（2492）等聯袂漲停，成為盤面多頭主力族群。
觀察24日成交量超過10萬張個股有5檔，且前三名皆突破32萬大張，股價僅人氣王華邦電獨跌。依序為：華邦電成交398,043張，股價跌3.43%、收35.2元；力積電（6770）成交360,873張，股價漲1.71%、收23.85元；東元（1504）成交329,972張，股價漲7.98%、收101.5元；仁寶成交129,936張，股價漲9.87%、收34.5元；期街口布蘭特正2（00715L）成交119,965張，股價漲3.19%、收11.33元。
觀察24日成交值超過百億元個股有11檔，股價僅4檔收高；族群分布上，除東元以外，其餘皆為電子相關。依序為：台積電598.44億元，東元328.8億元；聯發科149.07億元；鴻海142.39億元，股價漲0.9%、收223元；華邦電139.79億元，台達電（2308）137.85億元，股價跌0.22%、收891元；世芯-KY 122.64億元，股價跌7.84%、收3,410元；聯鈞（3450）109.8億元，股價漲0.18%、收278.5元；國巨*107.61億元；金居（8358）103.35億元，股價跌3.73%、收232.5元；奇鋐（3017）101.23億元，股價跌2.07%、收994元。
