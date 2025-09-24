三大法人反手賣超143億元！自營商連5買不棄 台股守5日線上

台積電無疑是近期台股最熱門的焦點話題個股，原因除了是股價一直創新歷史天價、漲到和聯發科平起平坐之外，台積電漲1元能夠帶動台股加權指數上漲8點的權重特性，也帶動大盤加權指數一直創下歷史高點，再加上台積電ADR和台股台積電價格的溢價擴大到27％（今年最大），也成為近期台積電股民的討論話題。 而且有仔細觀察台積電股價走勢的投資人一定有發現：為什麼9月23日美股的台積電ADR收盤價上漲了3.7％，隔日台股的台積電股價一開盤卻是開高之後，來個下跌1%？好歹也漲個1％嘛！雖然不會奢望台積電ADR的股價和台股價格亦步亦趨，但至少不會漲跌相差太多才對，不是嗎？

2025-09-24 14:19