快訊

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

台積電1340跟宏達電當年87%像…暴跌歷史將重演？網酸：難怪紅茶店買最高

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友將台積電與宏達電對比，喊話現在不能買，遭其他網友嘲諷。台股示意圖／中央社
有網友將台積電與宏達電對比，喊話現在不能買，遭其他網友嘲諷。台股示意圖／中央社

台股近日衝上2萬6大關，台積電更是一再突破高點攻上1300，讓不少股民賺飽飽，然而有網友在臉書社團發文示警，表示要居高思危，宏達電也曾有過1300的高價榮景，隨後腰斬再腰斬，台積電也要小心，此番言論被一眾網友留言嗆翻。

原PO說自己10多年前曾經買過1300的宏達電（2498），以過往經驗看待如今台積電股價，喊話「1300的台積電不能買」，並列出3點理由，一是「股民追捧氛圍」，曾經的宏達電引領智慧型手機浪潮，號稱台灣之光，如今台積電在AI、先進製程獨步全球，是新一代台灣之光，受到廣大投資人青睞。

二是「全民話題」，宏達電當年成為千金股時，人人都在討論「該不該買，如今台積電股價新高，也成為散戶、媒體、社群討論的核心。

三是「高度預期支撐」，宏達電靠著智慧型手機市場爆發，隨著手機的普及，期待未來市佔率持續拉升。台積電則是AI浪潮的造浪者之一，被寄予「半導體霸主」的厚望。

貼文下，不少網友對原PO感到傻眼，「宏達電是產品，台積電是整個科技產業的原物料，怎麼比」、「你分析出這些，可以明白你當初為什麼會買宏達電」、「只要跟虧損的人反著做，一定賺錢，聽你這樣比就知道為什麼會虧錢了」、「當初宏達電漲到1300他的市值有全球前10嗎？」、「那你敢不敢空？」

2330台積電 2498宏達電

相關新聞

台積電1340跟宏達電當年87%像…暴跌歷史將重演？網酸：難怪紅茶店買最高

台股近日衝上2萬6大關，台積電更是一再突破高點攻上1300，讓不少股民賺飽飽，然而有網友在臉書社團發文示警，表示要居高思危，宏達電也曾出現1300高價隨後腰斬再腰斬，台積電也要小心，此番言論被一眾網友留言嗆翻。

台積電尾盤拉高收平盤 台股下跌50點收26,196點

台股24日收盤下跌50.64點，終場以26,196.73點作收，成交量4,977.1億元；台積電（2330）收平盤價1,...

台積電台股、ADR不同調？專家4點解釋：短線風險高、但長線走勢終究一致

台積電無疑是近期台股最熱門的焦點話題個股，原因除了是股價一直創新歷史天價、漲到和聯發科平起平坐之外，台積電漲1元能夠帶動台股加權指數上漲8點的權重特性，也帶動大盤加權指數一直創下歷史高點，再加上台積電ADR和台股台積電價格的溢價擴大到27％（今年最大），也成為近期台積電股民的討論話題。 而且有仔細觀察台積電股價走勢的投資人一定有發現：為什麼9月23日美股的台積電ADR收盤價上漲了3.7％，隔日台股的台積電股價一開盤卻是開高之後，來個下跌1%？好歹也漲個1％嘛！雖然不會奢望台積電ADR的股價和台股價格亦步亦趨，但至少不會漲跌相差太多才對，不是嗎？

三大法人反手賣超143億元！自營商連5買不棄 台股守5日線上

台股24日漲多賣壓出籠，台積電（2330）盤初創1,355元歷史新高卻收平，聯發科（2454）續跌3.27%、收在24日...

節前變盤賣壓？台股刷歷史高後收跌 證交所：未來連2個星期一將休市

臺灣證券交易所發布公告，由於教師節與中秋節假期，9月29日、10月6日台股將連續兩個星期一休市。

元禎、新美齊等5家公司 10月1至16日於證交所召開法說會

臺灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息的管道，已規範全體上市公司每年應至少在境內自辦或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。