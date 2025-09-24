台積電1340跟宏達電當年87%像…暴跌歷史將重演？網酸：難怪紅茶店買最高
台股近日衝上2萬6大關，台積電更是一再突破高點攻上1300，讓不少股民賺飽飽，然而有網友在臉書社團發文示警，表示要居高思危，宏達電也曾有過1300的高價榮景，隨後腰斬再腰斬，台積電也要小心，此番言論被一眾網友留言嗆翻。
原PO說自己10多年前曾經買過1300的宏達電（2498），以過往經驗看待如今台積電股價，喊話「1300的台積電不能買」，並列出3點理由，一是「股民追捧氛圍」，曾經的宏達電引領智慧型手機浪潮，號稱台灣之光，如今台積電在AI、先進製程獨步全球，是新一代台灣之光，受到廣大投資人青睞。
二是「全民話題」，宏達電當年成為千金股時，人人都在討論「該不該買，如今台積電股價新高，也成為散戶、媒體、社群討論的核心。
三是「高度預期支撐」，宏達電靠著智慧型手機市場爆發，隨著手機的普及，期待未來市佔率持續拉升。台積電則是AI浪潮的造浪者之一，被寄予「半導體霸主」的厚望。
貼文下，不少網友對原PO感到傻眼，「宏達電是產品，台積電是整個科技產業的原物料，怎麼比」、「你分析出這些，可以明白你當初為什麼會買宏達電」、「只要跟虧損的人反著做，一定賺錢，聽你這樣比就知道為什麼會虧錢了」、「當初宏達電漲到1300他的市值有全球前10嗎？」、「那你敢不敢空？」
