快訊

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電台股、ADR不同調？專家4點解釋：短線風險高、但長線走勢終究一致

聯合新聞網／ 趣 講 股
台積電領軍台股上攻。台股示意圖／中央社
台積電領軍台股上攻。台股示意圖／中央社

美、台積電不同調？投資看長不看短

台積電無疑是近期台股最熱門的焦點話題個股，原因除了是股價一直創新歷史天價、漲到和聯發科平起平坐之外，台積電漲1元能夠帶動台股加權指數上漲8點的權重特性，也帶動大盤加權指數一直創下歷史高點，再加上台積電ADR和台股台積電價格的溢價擴大到27％（今年最大），也成為近期台積電股民的討論話題。

而且有仔細觀察台積電股價走勢的投資人一定有發現：為什麼9月23日美股的台積電ADR收盤價上漲了3.7％，隔日台股的台積電股價一開盤卻是開高之後，來個下跌1%？好歹也漲個1％嘛！雖然不會奢望台積電ADR的股價和台股價格亦步亦趨，但至少不會漲跌相差太多才對，不是嗎？

溢價擴大無解

有這些疑問、想依據台積電ADR的股價走勢，決定台股台積電買賣時機的投資人，應該要先來瞭解：明明就是同一家公司，為什麼兩者會產生不小的溢價空間、而且空間還越來越大的原因。

一、資金市場來源差太多

美國股市是來自全球的資金都湧入的股票市場，而投資在台股的外資數量則是有所受限的，受惠這倍數資金湧入的台積電ADR，股價當然就高於台股的台積電了。

二、指數型基金加持

台積電ADR有被納入費城半導體指數的成份股之中，使得美股同類的指數型基金一定要買、而且是持續地買台積電ADR，也就更拉高了兩地股價的溢價幅度。

三、本益比給得高

美國不只是投資市場大國，更是科技大國，所以給予科技股的本益比（股價／每股盈餘）也比較高，常常給30倍以上，少數甚至會到50倍以上；台股的投資人相對保守很多，給台股科技股的本益比大約20～25倍，就壓抑了台積電的股價。

四、流通機制被限制

按照道理，只要台積電兩地的股價出現很大的溢價（27％算很大了吧），發行ADR的市場機制應該要能抑制溢價的進一步擴大。偏偏我們的主管機關對於「買台積電，去換成台積電ADR」的行為都嚴格把關，自由流通等同於零，所以台積電美、台兩地的溢價只會隨著美股科技業、AI趨勢的興盛、投入資金的差距而持續擴大。

買台積電看長不看短

從以上的四大理由可以得知：短線上一眛地依照台積電ADR股價的漲跌，來買賣台股的台積電，投資風險是很大的，例如9月24日台股的台積電漲多了就是該回檔休息，哪會管你前一晚ADR漲了3.7%！

但是從長期趨勢來看，兩者的股價走勢必定是一致的，因為買的就是同一家公司，只是你不要做著白日夢，幻想著：「台積電ADR從川普關稅的最低點134美元，漲到現在282美元、漲幅超過一倍；那麼台股的台積電也會從最低價780元，『很快的』漲一倍到1560元」...雖然有夢最美，但不是現在！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

2330台積電 ADR 美股 科技股

趣 講 股

追蹤

延伸閱讀

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

台股名師唱多…喊衝27,000 台積「一個人的武林」續上演

00878股價將超車00919？真星華：表現穩定、令人安心…是我第一大持股

00940從全民瘋搶到跌落凡間「速度之快」！懶錢包：四個面向看成績

相關新聞

台積電1340跟宏達電當年87%像…暴跌歷史將重演？網酸：難怪紅茶店買最高

台股近日衝上2萬6大關，台積電更是一再突破高點攻上1300，讓不少股民賺飽飽，然而有網友在臉書社團發文示警，表示要居高思危，宏達電也曾出現1300高價隨後腰斬再腰斬，台積電也要小心，此番言論被一眾網友留言嗆翻。

台積電尾盤拉高收平盤 台股下跌50點收26,196點

台股24日收盤下跌50.64點，終場以26,196.73點作收，成交量4,977.1億元；台積電（2330）收平盤價1,...

台積電台股、ADR不同調？專家4點解釋：短線風險高、但長線走勢終究一致

台積電無疑是近期台股最熱門的焦點話題個股，原因除了是股價一直創新歷史天價、漲到和聯發科平起平坐之外，台積電漲1元能夠帶動台股加權指數上漲8點的權重特性，也帶動大盤加權指數一直創下歷史高點，再加上台積電ADR和台股台積電價格的溢價擴大到27％（今年最大），也成為近期台積電股民的討論話題。 而且有仔細觀察台積電股價走勢的投資人一定有發現：為什麼9月23日美股的台積電ADR收盤價上漲了3.7％，隔日台股的台積電股價一開盤卻是開高之後，來個下跌1%？好歹也漲個1％嘛！雖然不會奢望台積電ADR的股價和台股價格亦步亦趨，但至少不會漲跌相差太多才對，不是嗎？

三大法人反手賣超143億元！自營商連5買不棄 台股守5日線上

台股24日漲多賣壓出籠，台積電（2330）盤初創1,355元歷史新高卻收平，聯發科（2454）續跌3.27%、收在24日...

節前變盤賣壓？台股刷歷史高後收跌 證交所：未來連2個星期一將休市

臺灣證券交易所發布公告，由於教師節與中秋節假期，9月29日、10月6日台股將連續兩個星期一休市。

元禎、新美齊等5家公司 10月1至16日於證交所召開法說會

臺灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息的管道，已規範全體上市公司每年應至少在境內自辦或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。