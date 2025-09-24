聽新聞
台積電尾盤拉高收平盤 台股下跌50點收26,196點
台股24日收盤下跌50.64點，終場以26,196.73點作收，成交量4,977.1億元；台積電（2330）收平盤價1,340元。
今日成交金額大且走高為：東元（1504）、鴻海（2317）、聯鈞（3450）、國巨*（2327）、力積電（6770）、佳能（2374）、萬潤（6187）、弘塑（3131）及辛耘（3583）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、華邦電（2344）、世芯-KY（3661）、金居（8358）、奇鋐（3017）、光寶科（2301）、南電（8046）、雙鴻（3324）及廣達（2382）。
第一金投顧表示，美國聯準會9月降息1碼、台股基本面佳、季底投信作帳等利多因素有利大盤上攻；短線技術面漲多、融資短期快速增加導致籌碼凌亂，留意回檔風險，持續關注關稅政策、NV 動態、總體經濟數據等。
選股回歸基本面，聚焦AI伺服器、PCB、矽晶圓、記憶體、CPO 等產業，傳產關注無人機、製鞋、生技醫療、軍工等產業。操作嚴控資金持股水位，保持風險控管。
