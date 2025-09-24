台股今年有機會挑戰28000點 分析師曝買股關鍵 看好這些族群

權王台積電（2330）擔綱台股飆新高的主帥，24日指數一度衝達26,394.03點，盤中則出現休息，但包括被動元件、台積電CoWos設備股、第三代半導體等仍是盤面上的亮點；有分析師看好台積電雖休息但仍有高點，今年有機會領軍台股衝28,000點，現階段買股首選低基期的題材股；也有分析師認為，指數出現漲多回檔，但是整體盤面氣氛還是不錯，股價如果維持在5日均線之上，還是可以偏多操作。

台股早盤以26,389.16點開出，持續刷新紀錄，指數一度衝達26,394.03點，上漲146.66點，再創歷史新高，台積電以1,350元開高後一度拉升至1,355元， 上漲15元，再創新高價， 不過，盤中股價翻黑，一度下滑至1,325元，大盤指數也翻黑，一度下滑至26,045.47點。

證券分析師簡伯儀表示，指數出現漲多回檔，但是整體盤面氣氛還是不錯，股價如果維持在5日均線之上，操作應該還是可以偏多；不過，簡伯儀提醒，大盤已經連續3天上漲的家數都小於下跌的家數，顯示中小型的個股最近出現觀望的態度最高，需要多加小心。

證券分析師張陳浩表示，盤面上包括多檔被動元件如蜜望實（8043）、信昌電（6173）等亮燈漲停；台積電CoWos設備股的辛耘（3583）也漲停；還有第三代半導體的嘉晶（3016）衝上漲停； 台積電在衝高後休息，後續仍有高點可期， 且將是大盤指數再衝高的領頭羊，今年大盤指數先看28,000點， 明年有機會挑戰30,000點。

張陳浩強調，在Fed降息、熱錢流入下，市場給予台積電的本益比可望上修至25倍，估算今年有機會挑戰1,500元，大盤指數創高，台積電是主要推手，要再創高，台積電股價一定要再衝高， 現階段在布局上仍是以低基期的題材股為首選。

張陳浩表示，在熱錢升溫下，台積電相關概念股值得關注，包括CoWos設備股的弘塑（3131）、萬潤（6187）、辛耘；另外，可留意被動元件族群，尤其是MLCC的華新科（2492）、國巨（2327）、禾伸堂（3026）、信昌電；第三代半導體也可以觀察，包括嘉晶、漢磊（3707）、環球晶（6488）及合晶（6182）。

張陳浩認為， 低基期的網通股中，明泰（3380）具有低位階及跨足散熱領域題材，也可以關注；另外，AI族群還可以留意PA三雄的穩懋（3105）、宏捷科（8086）、全新（2455），以穩懋來說，最差的情況已過， 可望迎來營收大爆發。