美光「報」喜也扛不住漲多賣壓！記憶體大咖倒一地 這兩檔硬氣抗空

美光財報報喜，泛記憶體族群卻在族群漲多，加上台股拉回背景下，未出現慶祝行情，僅力積電（6770）、威剛（3260）逆漲抗跌。

全球記憶體龍頭美光（Micron）公布最新一季財報，營收年增46%，並預估本季營收與毛利率將優於市場預期，顯示DRAM與NAND市場需求強勁、供應緊俏，價格持續上漲的趨勢有望延續至2026年。然而，這份利多消息並未點燃台股記憶體族群的慶祝行情，多數相關個股24日開盤後紛紛隨台股回落，未跟上美光穩定的股價表現。

據美光高層說法，在各終端市場的強勁需求下，DRAM出貨量增加，加上供應端受到低庫存與製程節點轉換受限的影響，導致DRAM價格持續走高，NAND獲利能力也同步改善。這些利多因素，促使美光本季營收預估可達125億美元，遠高於分析師預期，且預期調整後毛利率將達到51.5%，遠高於市場預估的45.9%。

然而，由於美光股價今年來已大漲近一倍，財報公布後僅小幅上漲約0.7%，顯示市場已大致消化相關利多，除非有更超乎預期的消息，否則難以讓投資人感到驚艷。

而儘管美光「報」喜，但台股記憶體相關個股24日表現卻不盡理想。在短線猛漲一波後，晶豪科（3006）大舉回落逾8%、南亞科（2408）也重挫逾6%，雙雙跌破5日線，華邦電（2344）雖仍穩居台股人氣王，但股價同樣下跌近4%，群聯（8299）、創見（2451）、宇瞻（8271）、力成（6239）等個股也紛紛走弱。

不過，模組廠威剛卻展現強勁的抗跌能力，盤中逆勢上漲逾3%，並帶動十銓（4967）隨之翻紅。法人分析，威剛營運表現亮眼，主要受惠於DRAM產品營收貢獻比重高達61.2%，且目前DDR4因三大DRAM廠停產而貨源吃緊，DDR5也因高頻寬記憶體（HBM）發展與產能排擠，導致供給成長受限。在DDR4與DDR5訂單能見度持續樂觀的態勢下，威剛的營運前景看好。

整體來看，台股今日隨著台積電（2330）股價創下歷史新高26,394.03點後回落逾百點，顯示大盤走勢震盪，記憶體族群也未能倖免於賣壓。儘管美光財報釋出正面訊號，但各家記憶體廠商仍須憑藉自身營運基本面，方能對抗市場波動。