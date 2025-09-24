快訊

台鹽綠能前董座陳啓昱600萬交保...人提到法院 南檢立即提抗告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

美光「報」喜也扛不住漲多賣壓！記憶體大咖倒一地 這兩檔硬氣抗空

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美光財報報喜，泛記憶體族群卻在族群漲多，加上台股拉回背景下，未出現慶祝行情，僅力積電（6770）、威剛（3260）逆漲抗跌。

全球記憶體龍頭美光（Micron）公布最新一季財報，營收年增46%，並預估本季營收與毛利率將優於市場預期，顯示DRAM與NAND市場需求強勁、供應緊俏，價格持續上漲的趨勢有望延續至2026年。然而，這份利多消息並未點燃台股記憶體族群的慶祝行情，多數相關個股24日開盤後紛紛隨台股回落，未跟上美光穩定的股價表現。

據美光高層說法，在各終端市場的強勁需求下，DRAM出貨量增加，加上供應端受到低庫存與製程節點轉換受限的影響，導致DRAM價格持續走高，NAND獲利能力也同步改善。這些利多因素，促使美光本季營收預估可達125億美元，遠高於分析師預期，且預期調整後毛利率將達到51.5%，遠高於市場預估的45.9%。

然而，由於美光股價今年來已大漲近一倍，財報公布後僅小幅上漲約0.7%，顯示市場已大致消化相關利多，除非有更超乎預期的消息，否則難以讓投資人感到驚艷。

而儘管美光「報」喜，但台股記憶體相關個股24日表現卻不盡理想。在短線猛漲一波後，晶豪科（3006）大舉回落逾8%、南亞科（2408）也重挫逾6%，雙雙跌破5日線，華邦電（2344）雖仍穩居台股人氣王，但股價同樣下跌近4%，群聯（8299）、創見（2451）、宇瞻（8271）、力成（6239）等個股也紛紛走弱。

不過，模組廠威剛卻展現強勁的抗跌能力，盤中逆勢上漲逾3%，並帶動十銓（4967）隨之翻紅。法人分析，威剛營運表現亮眼，主要受惠於DRAM產品營收貢獻比重高達61.2%，且目前DDR4因三大DRAM廠停產而貨源吃緊，DDR5也因高頻寬記憶體（HBM）發展與產能排擠，導致供給成長受限。在DDR4與DDR5訂單能見度持續樂觀的態勢下，威剛的營運前景看好。

整體來看，台股今日隨著台積電（2330）股價創下歷史新高26,394.03點後回落逾百點，顯示大盤走勢震盪，記憶體族群也未能倖免於賣壓。儘管美光財報釋出正面訊號，但各家記憶體廠商仍須憑藉自身營運基本面，方能對抗市場波動。

美光 記憶體

延伸閱讀

台積電、台達電等千金股難追！00905銅板價搶市…小資參與台股新高有解

神山台積電熄火 台股大盤由升轉跌高點震盪

台股名師唱多…喊衝27,000 台積「一個人的武林」續上演

大摩：記憶體迎超級循環 產業動能將延續至明年下半年

相關新聞

台股漲到何時？凱基投信董座：還有五到十年好光景

台股近期走勢凌厲，被市場形容為「無極限」，投資人關心台股究竟可以漲到何時？凱基投信董事長丁紹曾24日上午出席凱基雙核收息...

玉山金（2884）股價要迎爆發期？專家看好「3獲利引擎發動」：之後或許又會配股

大家常說金融股有很強的循環特性，行情好人人追捧，行情差爛到哭，所以常常有人說金融股只要開始漲，就大概是股市高點，算是最後一棒了，不過金融股除了景氣循環之外，還有一個重點就是獲利組成非常重要，當獲利比較不受景氣影響，那麼相對穩定的營運也會讓市場投資人比較放心，所以這次要講的權值股系列，就是玉山金，我們來研究過去靠信用卡發卡衝刺的玉山金，今年有沒有什麼營運變化。

神山台積電熄火 台股大盤由升轉跌高點震盪

護國神山台積電今日以每股上漲15元開出，再創史上新高每股1355元，但之後上攻無力，熄火拉回到平盤，也使大盤指數原本一度...

ADR 逆勢創高！台積電衝1,355元 攜手台股再刷新天價

美國聯準會主席鮑爾最新演說中指出，多項指標顯示目前股市估值已相當高，美股四大指數昨夜全面回軟，但台積電（ADR卻逆勢強漲...

台積電飆上1,340元天價、市值34.74兆 領著台股衝上26,307點寫新高

台積電ADR周一上漲2.93%，續創歷史新高價位272.63美元， 台積電（2330）23日一開盤就衝上1,320元， ...

美光「報」喜也扛不住漲多賣壓！記憶體大咖倒一地 這兩檔硬氣抗空

美光財報報喜，泛記憶體族群卻在族群漲多，加上台股拉回背景下，未出現慶祝行情，僅力積電（6770）、威剛（3260）逆漲抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。